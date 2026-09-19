La Fragata Libertad regresó a Buenos Aires tras 161 días de travesía y completó su 54° Viaje

La Fragata ARA Libertad regresó este sábado a Buenos Aires y puso fin a su 54° Viaje de Instrucción, luego de permanecer 161 días en navegación y recorrer distintos puntos de América. El buque escuela de la Armada Argentina arribó durante la mañana al Apostadero Naval Buenos Aires, donde fue recibido tras completar un recorrido de aproximadamente 16.000 millas náuticas.

La llegada marcó el cierre de una travesía que había comenzado el pasado 11 de abril, desde el mismo Apostadero Naval. Las imágenes registraron el ingreso de la Fragata al puerto y los últimos metros de un viaje que se extendió durante más de cinco meses.

A bordo viajaron 256 integrantes, entre oficiales, guardiamarinas en comisión y suboficiales. También formaron parte de la tripulación invitados pertenecientes a otras Fuerzas Armadas, la Prefectura Naval Argentina, institutos de formación y representantes de marinas extranjeras.

El recorrido de la Fragata Libertad durante sus 161 días de viaje

Durante el 54° Viaje de Instrucción, la Fragata Libertad visitó nueve puertos en el exterior. La primera escala fue Fortaleza, Brasil, desde donde continuó su recorrido hacia Estados Unidos.

En territorio estadounidense, el buque escuela pasó por Nueva Orleans, Norfolk, Baltimore, Nueva York y Boston, donde participó de distintas actividades relacionadas con el 250° aniversario de la independencia de Estados Unidos.

Posteriormente, la travesía continuó hacia Kingston, Jamaica, y San Juan de Puerto Rico, antes de comenzar el regreso hacia Sudamérica.

La última escala internacional fue Río de Janeiro, Brasil. Desde esa ciudad, la Fragata zarpó el 11 de septiembre para iniciar el tramo definitivo de navegación rumbo a la Argentina.

El principal objetivo del viaje fue completar la formación profesional de los guardiamarinas de la Escuela Naval Militar. Durante los meses de navegación, los futuros oficiales realizaron prácticas relacionadas con navegación, operaciones, administración del material y conducción de personal.

En esta edición, la Fragata Libertad estuvo comandada por el capitán de navío Jorge Gabriel Cáceres.

Con su ingreso este sábado al Apostadero Naval Buenos Aires, el buque escuela regresó al mismo punto desde el que había partido más de cinco meses atrás y cerró oficialmente su 54° Viaje de Instrucción, tras 161 días de travesía.