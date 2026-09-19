Sin harina ni horno: la receta súper fácil para hacer galletas crocantes en 10 minutos

Hay preparaciones que sorprenden justamente por su sencillez. Estas galletas parten de una idea concreta: conseguir un bocado crocante, dulce y rápido, pero sin recurrir a harina refinada, sin azúcar agregada y sin encender el horno. La alternativa es una sartén, unos pocos ingredientes y aproximadamente 10 minutos de trabajo.

La banana bien madura funciona como base de la preparación y aporta la consistencia necesaria para unir la avena. El resultado es una masa pegajosa pero manejable que luego se transforma en pequeñas galletas doradas, con bordes firmes y una textura que se afirma todavía más al enfriarse.

Además, la propuesta evita uno de los aspectos menos atractivos de algunas preparaciones caseras: llenar la cocina de harina. Acá no hace falta trabajar con harina refinada ni preparar una superficie de amasado. Todo comienza en un bowl y termina directamente en la sartén.

Los ingredientes y las cantidades

La receta está pensada para obtener 6 a 8 galletas chicas. La lista es breve y permite, además, incorporar algunos ingredientes opcionales para modificar el resultado.

1 banana bien madura.

1 taza (100 g) de avena arrollada.

½ cucharadita de canela en polvo, opcional, aunque recomendada.

1 cucharada de chips de chocolate o nueces picadas, también opcional.

Para cocinar, manteca, aceite en aerosol o una gota de aceite para la sartén.

La combinación mantiene el eje de la receta en la banana y la avena, mientras que la canela, los chips de chocolate o las nueces permiten sumar un toque diferente sin modificar la estructura básica de la preparación.

El punto clave está en la masa

El primer paso consiste en colocar la banana en un bowl y pisarla con un tenedor hasta obtener un puré liso. La textura es importante: no debe quedar líquida, pero tampoco presentar grumos grandes.

Después se incorpora la avena junto con la canela y, si se eligió utilizarlos, los chips de chocolate o las nueces. Todo se mezcla con una cuchara hasta conseguir una masa pegajosa pero manejable.

La propia consistencia indica si hace falta ajustar la preparación. Si la mezcla está demasiado líquida, se puede sumar 1 cucharada más de avena. En cambio, si está demasiado seca y los ingredientes no llegan a unirse, se agrega ½ cucharada de leche o agua.

Este ajuste permite trabajar con una masa que pueda moldearse sin perder su estructura antes de llegar a la sartén.

El moldeado define la forma de las galletas

Con la masa lista, llega el momento de formar las porciones. Para evitar que se adhiera a las manos, se recomienda humedecerlas ligeramente.

Cada porción debe tener aproximadamente el tamaño de una cuchara sopera. Primero se forma una bolita y luego se aplasta suavemente hasta conseguir una galleta de alrededor de 1 centímetro de espesor y 5 centímetros de diámetro.

No se trata solamente de una cuestión estética. Mantener un tamaño y un grosor similares ayuda a que las galletas puedan cocinarse de manera pareja durante el breve paso por la sartén.

Sartén, fuego medio-bajo y seis minutos de cocción

La cocción requiere una sartén antiadherente calentada a fuego medio-bajo. Antes de colocar las galletas, se pincela la superficie con una gota de aceite o se utiliza aceite en aerosol.

Las galletas deben ubicarse dejando espacio entre ellas. Se cocinan 3 minutos de cada lado, hasta que presenten una superficie dorada y bordes firmes.

Hay una indicación especialmente importante: no hay que subir el fuego. Una temperatura demasiado alta puede hacer que las galletas se quemen por fuera mientras permanecen crudas por dentro. El fuego medio-bajo es, por lo tanto, parte fundamental del procedimiento y no un detalle menor.

Una vez terminada la cocción, se pasan a un plato y se dejan entibiar durante un minuto. Durante ese breve reposo se afirman un poco al enfriarse, completando así la textura buscada.

El resultado: un dulce rápido y sin horno

La propuesta termina de manera tan sencilla como empieza. Las galletas pueden comerse tibias, con un toque de miel, o solas. La preparación conserva así su carácter práctico: pocos ingredientes, una única sartén y una elaboración que puede resolverse rápidamente.

La clave de esta receta está en que cada elemento cumple una función concreta: la banana constituye la base, la avena aporta estructura, la canela suma un componente opcional pero recomendado, y los chips de chocolate o las nueces permiten incorporar una variante. El calor medio-bajo, por su parte, permite dorar las galletas sin quemarlas por fuera.

El resultado es una preparación que responde exactamente a la búsqueda de algo dulce y rápido: galletas crocantes, sin harina refinada, sin azúcar agregada y sin horno, listas en unos minutos y con una cocina que no necesita convertirse en una zona de trabajo cubierta de harina.