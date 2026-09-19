Último fin de semana del invierno: calor, ráfagas y un cambio de tiempo en Catamarca

La ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca se prepara para vivir el último fin de semana del invierno con condiciones meteorológicas marcadas por el ascenso de la temperatura y la presencia de vientos intensos, según los registros informados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El cambio de estación llegará acompañado de un brusco giro en las condiciones del tiempo hacia el inicio de la próxima semana.

Para este sábado 19 de septiembre, el pronóstico indica cielo parcialmente nublado durante toda la jornada. La temperatura oscilará entre una mínima de 15 grados y una máxima que alcanzará los 30 grados. Asimismo, se prevé la presencia de vientos predominantes del sector noreste, con ráfagas que podrán llegar a los 32 kilómetros por hora.

El domingo 20, las condiciones de inestabilidad y calor se mantendrán: el cielo se presentará algo nublado por la mañana y pasará a parcialmente nublado hacia la tarde y la noche. Los registros térmicos sufrirán un leve incremento, ubicándose entre los 18 grados de mínima y los 32 grados de máxima. No obstante, el factor determinante será el viento del noreste, cuyas ráfagas se intensificarán hasta alcanzar los 50 kilómetros por hora.

Finalmente, el lunes 21 de septiembre, fecha que marcará la transición hacia la estación primaveral, el escenario cambiará de manera notable. El SMN pronostica chaparrones durante toda la jornada, acompañados por un descenso en la temperatura, que marcará una mínima de 17 grados y una máxima de 26 grados. En cuanto al viento, soplará inicialmente desde el sureste para luego rotar hacia el sur, manteniendo ráfagas intensas de hasta 50 kilómetros por hora.