Último adiós a la educadora y académica María Ana Verna

Durante la tarde de este viernes, recibió el último adiós la Dra. María Ana Verna, destacada educadora, académica y mujer de fe, quien partió a la Casa del Padre el jueves 17, jornada que providencialmente coincidió con el Día del Profesor.

La Misa exequial fue presidida por el padre Lucas Segura, Vicario de Educación, y concelebrada por el padre Víctor Hugo Vizcarra, párroco de la parroquia Espíritu Santo, en la capilla del antiguo Seminario, actual sede del Centro Educativo y Cultural Diocesano Virgen del Valle, que la tuvo como Vicedirectora Académica en los últimos años de su vida.

En este recinto sagrado se dieron cita autoridades de instituciones educativas, particularmente católicas, colegas, alumnos, compañeros de su paso por el diario La Unión, miembros de instituciones laicales, familiares y amigos, quienes le brindaron su reconocimiento y gratitud con mucha emoción.

En su homilía, el padre Segura puso de relieve "el compromiso, la entrega, el amor a Jesucristo y a la Iglesia, y esa pasión de servir al Señor desde el ámbito de la educación", de "Anita", como la llamaban con afecto.

Tomando el pasaje del Evangelio referido al pequeño grano de mostaza que después se convierte en un arbusto donde los pájaros se cobijan, manifestó que hoy "podemos pensar en todos aquellos que fueron cobijados por Ana, pensar en la semilla que ella sembró en tantas personas y hoy le tienen un cariño muy especial, por su cercanía y por las enseñanzas que ha dejado, por su trayectoria académica, por mostrarles una veta que tiene que ver con la educación, con la ciencia".

"𝗘𝗹𝗹𝗮 𝗿𝗲𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗮𝗯𝗮 𝗲𝘀𝗮 𝘀𝗶𝗻𝘁𝗲𝘀𝗶𝘀 𝗮𝗿𝗺𝗼𝗻𝗶𝗼𝘀𝗮 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲 𝗳𝗲 𝘆 𝗿𝗮𝘇𝗼𝗻"

Destacó su disposición para "hacer la voluntad de Dios", indicando que era "una de aquellas personas que buscan al Señor con todo su corazón, con toda su alma, y lo hacen desde lo cotidiano, desde lo pequeño. Ella representaba esa síntesis armoniosa entre fe y razón".

También apuntó que "otro aspecto muy fuerte de ella es la esperanza", en este sentido comentó que "en uno de los últimos documentos que habla de lo pedagógico, ella puso a Jesucristo en el horizonte", agregando que "en los últimos días antes de la internación seguía pensando en el Ceculd, pidió una lapicera para anotar. Ése es un testimonio de esperanza, aun cuando sabía de sus limitaciones físicas, seguía buscando trabajar, y eso es un valor testimonial muy fuerte para nosotros".

𝗣𝗮𝗹𝗮𝗯𝗿𝗮𝘀 𝗱𝗲 𝗱𝗲𝘀𝗽𝗲𝗱𝗶𝗱𝗮

Luego de la Comunión, se escucharon palabras de despedida a la Dra. Verna, a quien el padre Víctor Vizcarra la recordó como "una mujer dulce, siempre dispuesta, que en el silencio decía muchas cosas... Fue una franciscana de corazón, agradezco que fue formadora de seminaristas que algunos que ahora son sacerdotes, una tarea grande en la Iglesia que da sus frutos".

El Prof. Fabián Herrera, apoderado legal del Colegio Clorinda Orellana Herrera, de Chumbicha, agradeció "por su vida y su testimonio de fe que nos ofreció a quienes hemos tenido la gracia de compartir con ella de distintas maneras, en el ejercicio de la docencia, en el trabajo pastoral, en la amistad, la cercanía, todo eso queda en lo más profundo de cada uno de nosotros. Gracias por el paso de Anita no solamente en la vida de cada uno, sino de las instituciones, en la educación de Catamarca y de nuestro país".