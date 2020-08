La Intersindical docente denuncia falta de cuidados sanitarios

Tal como lo anunció Juan Godoy, ayer a Diario La Unión, hoy los gremios docentes se reunieron para evaluar la reapertura de los edificios escolares. Tras el encuentro, la Intersindical denunció falta de insumos de limpieza y falta de garantías para los docentes y no docentes.

Así lo indican mediante comunicado de prensa y destacan "la falta de condiciones para el cuidado y resguardo de salud del personal docente y no docente que debe cumplir con el regreso al servicio". Seguidamente apuntaron "los establecimientos escolares no cuentan con elementos para garantizar las pautas de higiene y seguridad, control de higiene de superficie, adoleciendo de insumos de limpieza y desinfección".

Los gremialistas se abocaron a recorrer las escuelas en la jornada de hoy y tras eso comentan que "el Ministerio no respetó lo acordado en la última reunión con la Intersindical Docente, en relación a los plazos y al retorno del personal, ya que no hubo previsión alguna para cumplir con alguna medida de higiene o salubridad".

Ante esto alertaron que "de persistir tal situación, no estamos en condiciones de garantizar el reintegro de los trabajadores de la educación, atento a la inobservancia de los protocolos vigentes".