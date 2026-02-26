La Justicia Federal interviene en Los Alerces ante incendios de origen intencional

La Justicia Federal tomó intervención en el Parque Nacional Los Alerces, ubicado al oeste de la provincia de Chubut, luego de registrarse los últimos focos de incendio que, según las investigaciones preliminares, presentan un origen intencional. La acción judicial surge a partir de una denuncia penal presentada por los representantes del parque en el juzgado de Esquel, motivada por la simultaneidad de tres focos en sitios distintos durante los últimos días.

Estas nuevas conflagraciones ocurrieron pocos días después de que las autoridades confirmaran el control de incendios anteriores, lo que generó sospechas sobre la intervención humana. La evaluación técnica determinó que resulta prácticamente imposible que los tres focos se iniciaran al mismo tiempo de manera natural, derivando en la calificación de intencionalidad manifiesta.

Coordinación interinstitucional y peritajes científicos

La investigación cuenta con el respaldo de una instancia técnica interinstitucional conformada por la Administración de Parques Nacionales (APN) y la Agencia Federal de Emergencias (AFE) del Ministerio de Seguridad de la Nación. Durante la reunión, los especialistas concluyeron que los siniestros representan un daño grave al ecosistema de los bosques patagónicos, así como a bienes personales y la actividad turística regional.

En respuesta, se iniciaron acciones legales y técnicas, que incluyen:

Convocatoria de peritos de la Policía Federal Argentina.

Despliegue de fuerzas de seguridad nacionales.

Incorporación de nuevos recursos técnico-científicos para aportar información relevante a la investigación.

La directiva de Parques Nacionales destacó que estos pasos buscan garantizar tanto la determinación del origen de los incendios como la protección de los visitantes y habitantes de la zona.

Refuerzo de medidas de seguridad y control

En paralelo, se implementarán medidas de seguridad en diferentes niveles del parque y sus alrededores, tales como:

Refuerzo en las portadas del Parque Nacional Los Alerces.

Monitoreo de zonas rurales y caminos vecinales.

Operativos con unidades especiales para recorrer poblaciones y supervisar desplazamientos de personas ajenas a la comunidad.

Estas acciones buscan prevenir nuevos siniestros y controlar el acceso a áreas sensibles, considerando el riesgo que implica la intencionalidad en la generación de incendios.

Estado de los incendios activos

Actualmente, permanecen dos incendios en progreso dentro del Parque Nacional:

Incendio Puerto Café: originado por la caída de un rayo en diciembre. Se encuentra contenido gracias a los esfuerzos realizados en los últimos meses.

Incendio La Tapera: iniciado el domingo y aún activo. Desde el Comando Operativo informaron que no hubo estructuras ni viviendas afectadas durante el avance nocturno del fuego.

El seguimiento y control de estos incendios es crítico para mitigar riesgos ambientales y garantizar la seguridad de los habitantes y turistas, mientras continúan las investigaciones sobre el posible origen intencional de los nuevos focos.

Impacto y perspectivas

La situación en Los Alerces evidencia la fragilidad de los ecosistemas patagónicos ante incendios provocados, así como la complejidad de coordinar respuestas interinstitucionales que combinen acción judicial, científica y de seguridad. El despliegue de recursos especializados refleja la preocupación nacional por la conservación del parque y la prevención de daños mayores.

En este contexto, la combinación de denuncias penales, peritajes técnicos y reforzamiento de la seguridad busca detener la recurrencia de incendios intencionales y asegurar la integridad de uno de los entornos naturales más emblemáticos de Chubut.