Llegó el viernes, y el clima lo sabe: así va a estar en Catamarca

Se va terminando la semana y las condiciones climáticas se presentan agradables. De hecho para este viernes el Servicio Meteorológico Nacional anuncia condiciones de nubosidad variable a lo largo de toda la jornada y un leve aumento en la inestabilidad hacia la noche.

Durante la madrugada, el cielo estuvo mayormente nublado, con una temperatura mínima de 19 grados. Para la mañana, se espera un panorama parcialmente nublado, con una leve baja térmica a 23 grados y rotación del viento hacia el Noreste, incrementando su intensidad a un rango de entre 13 y 22 km/h.

En horas de la tarde, volverá a estar mayormente cubierto, mientras que la temperatura alcanzará su punto máximo de la jornada con 29 grados. El viento se mantendrá del sector Este, con velocidades similares a las registradas durante la mañana. En este tramo del día, la probabilidad de precipitaciones será baja.

Hacia la noche, el pronóstico anticipa un aumento en la inestabilidad, con presencia de lluvias aisladas y chances de precipitación que se ubicará entre el 10 y el 40%. La temperatura descenderá a 22 grados, mientras que el viento volverá a posicionarse desde el Noreste con intensidades de entre 7 y 12 km/h.

De este modo, la jornada combinará momentos de nubosidad persistente, temperaturas elevadas durante la tarde y la posibilidad de lluvias hacia el final del día, configurando un escenario climático cambiante para el cierre de la semana.