La madre de las menores desmintió a Educación: hace cuatro meses recién me hablaron de construir la pieza

La difícil situación de Doña Martina y sus hijas sigue generando reacciones. En el caso de las buenas, está la cantidad de personas que consultan para poder hacerles llegar donaciones pero también han aparecido quienes intentan cuestionar el accionar de la madre aduciendo que ella se negó hace tiempo a que se la ayudara. Así lo manifestó el Director de Educación Rural de la provincia quien al ser consultado por una emisora local marcó que la cartera educativa está para asegurar la escolaridad de los menores y ayudar.

El Prof. León Camji ante el cuestionamiento por haber dejado pasar dos años en estas condiciones a las alumnas, apuntó a la madre indicando que se le había ofrecido ayuda y que esta se habría negado.

Ante esto, Diario La Unión consultó a Doña Martina, quien ahora se encuentra en Corral Blanco y al tomar conocimiento de las declaraciones del funcionario del Ministerio de Educación se entristeció. “No es verdad lo que dicen. El intendente le ha dicho al señor delegado que busque una pieza para nosotras y no ha podido encontrar ese alquiler y ahí quedó todo. Y esto ha sido recién hace cuatro meses, que es cuando me vuelven a hablar de construir una piecita”, dijo apesadumbrada.

Respecto a los albergues en las escuelas y de porqué el establecimiento al que asisten sus hijas no las recibió para que no tuviesen que dormir en el precario rancho, la mujer indicó con simpleza que esa opción es solo para los chicos de la Primaria. “A los chicos que van saliendo de la Primaria ya no los albergan en la escuela y ya no tienen la comida ni nada. Apenas les dan el desayuno y no tienen el almuerzo, como cuando van a los grados. Eso y el albergue ya no les corresponde”.

Doña Martina, como prefiere que la llamen y como todos la conocen, tomó la dura decisión de vivir en condiciones precarias para que sus hijas no solo no caminaran 13 kilómetros todos los días hasta la Escuela n° 89 sino que por encima de esto, consideró que esto era lo mejor antes que ellas perdieran la escolaridad.

Fueron dos años de vivir en estas condiciones hasta que recién este 25 de Mayo pasado, dos docentes descubrieran de casualidad que era así como vivían. Esto así fue confirmado por una de ellas, en diálogo con este diario, lo que luego también fue confirmado por el responsable de las Escuelas Rurales quien reconoció que “esto lleva un tiempo”.

La ruralidad

En el descargo del funcionario de Educación, este lanzó que fue la madre no solo la que decidió vivir en estas condiciones sino que también se habría negado a tener otras opciones. “La señora no quiere recibir ayuda. El municipio tengo entendido que le ha ofrecido construir una habitación pero ella se ha negado y desde la escuela le pedimos que las chicas ingresen pero ella no quiere”.

Los dichos de Camji fueron negados rotundamente. Y a esto se debe sumar que, como se indicó en este lunes, tanto por este diario como por medios de Belén, la construcción de la habitación ya fue confirmada y agradecida por Doña Martina. Estará lista para agosto, que es cuando las menores regresan a la escolaridad, luego de las vacaciones que se imponen desde este fin de semana en las escuelas de Periodo Especial.