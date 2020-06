Sobre la posibilidad futura que los sistemas sanitarios de provincias vecinas colapsen y estos requieran de la colaboración de nuestra provincia para tratar aquí a sus pacientes, el Dr. Edgardo Varela, Presidente del Círculo Médico, dijo que sería un error en este momento, ya que Catamarca que está libre de casos.

El profesional opinó en contrario a las recientes declaraciones del primer mandatario e indicó que en el caso de una situación extrema se podría analizar cada caso "pero la mayoría de los médicos, no quieren que traigan pacientes de zonas endémicas". En cuanto a su opinión personal, Varela sentenció "yo no estoy de acuerdo. No creo que corresponda porque justamente el trabajo que ha hecho la población en cuidarnos por la cuarentena, se vería altamente comprometida. Antes de llegar a eso, que se haga un estricto control y me imagino que se ultimarán todos los recursos para llegar a una cosa así”, cerró.

En diálogo con Radio Valle Viejo, el facultativo comentó respecto al cobro del bono de los $5000 para los agentes sanitarios, que la entidad tiene información que el mismo se estaría cancelando de "manera parcial" en algunos centros privados y en la Maternidad Provincial. "Lo que ha sucedido la semana pasada es que se ha percibido el pago de manera parcial. Es decir que hay lugares que sí cobraron y otros que no. La Maternidad Provincial si pero no sé del Hospital San Juan Bautista y el Hospital Eva Perón. Además hay muchas postas que aún no recibido ese bono. Algunos centros privados han logrado cobrarlo pero otros no", cerró.