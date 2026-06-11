La nueva misión en el fondo del mar argentino que hará el Conicet: cuándo es y de qué se trata

La exploración científica del océano profundo argentino sumará un nuevo capítulo con la realización de la campaña Talud Continental V, una misión internacional que volverá a llevar a investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) hacia regiones poco conocidas del Atlántico Sudoccidental. El proyecto se desarrollará después de la repercusión alcanzada por la expedición Talud Continental IV, que logró captar la atención de millones de personas gracias a las imágenes obtenidas en las profundidades del cañón Mar del Plata.

La nueva campaña estará integrada por especialistas del Grupo de Estudios del Mar Profundo de Argentina (GEMPA) y se realizará a bordo del buque científico Falkor (too), en colaboración con el Schmidt Ocean Institute, de Estados Unidos. El objetivo principal será avanzar en el conocimiento de sectores prácticamente inexplorados del Mar Argentino y profundizar las investigaciones sobre biodiversidad marina en aguas profundas.

Una expedición hacia una región poco estudiada

La misión tendrá como destino los cañones Ameghino y Almirante Brown, ubicados frente a la provincia de Chubut, a aproximadamente 600 kilómetros de la costa.

Se trata de una región considerada poco estudiada dentro del Atlántico Sudoccidental y que, según los investigadores, posee un elevado potencial para albergar una gran diversidad biológica y ecosistemas marinos vulnerables.

La campaña tendrá una duración de 23 días y está prevista para comenzar en abril de 2027, aunque existe la posibilidad de que la fecha se adelante a febrero.

El trabajo permitirá ampliar el conocimiento sobre sectores del océano profundo argentino que hasta el momento han recibido escasa atención científica y que representan una oportunidad para generar nueva información sobre la biodiversidad marina del país.

La continuidad de un proyecto iniciado en 2011

El jefe científico de las campañas Talud Continental IV y Talud Continental V, Daniel Lauretta, investigador del Conicet en el Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia", destacó la relevancia de volver a trabajar en aguas profundas argentinas y explicó que la nueva misión forma parte de un proyecto científico de largo plazo.

"Para nosotros es una alegría enorme poder volver a trabajar en aguas profundas de nuestro país. Esta campaña se llama Talud Continental V y eso tiene que ver con que es la continuación de un plan de trabajo que inició allá por el 2011, cuando Pablo Penchaszadeh y Mariano Martinez pusieron el foco en el cañón Mar del Plata", afirmó.

La declaración refleja la continuidad de una línea de investigación que busca profundizar el conocimiento sobre los ambientes marinos profundos y que ahora se expande hacia nuevas áreas del océano.

La posibilidad de hallar especies desconocidas

Uno de los aspectos más destacados de la expedición es la oportunidad de explorar una región que aún permanece prácticamente inexplorada desde el punto de vista científico. Según explicó Lauretta, el traslado de la investigación hacia una nueva zona incrementa significativamente las posibilidades de realizar descubrimientos relevantes.

"Poder ir a trabajar a un área nueva e inexplorada maximiza la probabilidad de encontrar especies nuevas para la ciencia, que es uno de los grandes objetivos de la campaña", señaló el investigador.

La búsqueda de nuevas especies constituye uno de los principales desafíos científicos de la misión, en una región donde las características ambientales podrían albergar organismos aún desconocidos para la comunidad científica internacional.

Construcción de capacidades y trabajo interdisciplinario

El valor de la expedición no se limita únicamente a la posibilidad de descubrir nuevas formas de vida marina. Martín Brogger, investigador del Conicet en el Instituto de Biología de Organismos Marinos, destacó además la importancia institucional y científica que representa la continuidad de este tipo de proyectos.

"Además de la emoción científica por descubrir nuevos ambientes y especies, también sentimos una gran motivación por seguir construyendo capacidades en el país, fortaleciendo equipos de trabajo interdisciplinarios y generando información que pueda ser útil para la conservación y el manejo del Mar Argentino", expresó.

Sus palabras subrayan el interés de los investigadores por fortalecer las capacidades científicas nacionales y generar conocimientos aplicables a la conservación y gestión de los ecosistemas marinos.

El antecedente de Talud Continental IV

La nueva expedición llega después de una campaña que marcó un hito en la investigación oceánica argentina. La misión Talud Continental IV: Oasis Submarinos del Cañón Mar del Plata se desarrolló entre el 23 de julio y el 11 de agosto del año pasado y tuvo como escenario una región de alta biodiversidad en el Atlántico Sur.

Durante esa expedición, los científicos trabajaron también a bordo del Falkor (too) y utilizaron por primera vez en la zona un vehículo operado remotamente (ROV).

La tecnología permitió obtener imágenes del fondo marino en ultra alta definición a casi 4.000 metros de profundidad, generando registros inéditos sobre ecosistemas submarinos de gran valor científico.

Hallazgos y repercusión pública

Los resultados obtenidos durante Talud Continental IV fueron significativos. Entre los principales logros alcanzados se destacaron:

• La documentación de arrecifes de corales de aguas frías.

• El registro de extensos campos de corales blandos.

• La identificación de una biodiversidad extraordinaria.

• La detección de más de 40 especies potencialmente nuevas para la ciencia.

Además de su relevancia científica, la campaña tuvo un impacto público sin precedentes. Millones de personas siguieron las transmisiones en streaming y observaron en tiempo real imágenes del fondo del mar argentino, generando una amplia repercusión dentro y fuera de la comunidad científica.

Profundizar el conocimiento del océano argentino

Con la realización de Talud Continental V, el Conicet buscará continuar el camino iniciado por las expediciones anteriores y avanzar en el estudio de regiones prácticamente desconocidas del océano profundo. La exploración de los cañones Ameghino y Almirante Brown representa una nueva oportunidad para ampliar el conocimiento sobre la biodiversidad marina, fortalecer el trabajo científico interdisciplinario y generar información relevante sobre ecosistemas vulnerables del Atlántico Sudoccidental.

A través de esta nueva campaña internacional, los investigadores argentinos volverán a sumergirse en una de las fronteras menos exploradas del país, con el desafío de revelar nuevos aspectos de un mundo submarino que todavía guarda numerosos interrogantes y posibilidades de descubrimiento.