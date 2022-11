¿Fin del conflicto? La nueva oferta para los trabajadores de Salud fue aprobada por los gremios de ATE y ATSA El sector analizó en asamblea en todos los hospitales de la provincia si aceptaban o no lo propuesto por la Provincia. Desde ATE Salud reconocieron que lo ofrecido "no es lo mejor" no obstante un 60% decidió ratificarla. Esta tarde se firmó el acuerdo.