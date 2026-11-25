La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció este martes la primera muerte humana registrada en el mundo por el virus de la influenza A(H5), luego de que una persona resultara infectada tras la exposición a ganado lechero infectado o a un entorno contaminado en Estados Unidos. El organismo internacional comunicó que se detectaron tres infecciones humanas en adultos que trabajaban en establecimientos rurales del estado de Washington, ubicado en el noroeste del país, y confirmó que uno de los casos tuvo un desenlace fatal.

La información fue difundida mediante un comunicado oficial, en el que la OMS detalló las circunstancias de las infecciones y el contexto epidemiológico en el que se produjeron. Se trata de un acontecimiento relevante dentro del seguimiento internacional de los virus de influenza A(H5), debido a que constituye la primera muerte humana reportada en el mundo después de una exposición relacionada con ganado lechero infectado.

De acuerdo con el documento, los tres pacientes eran adultos que desempeñaban tareas en granjas de ganado lechero del condado de Yakima, en el estado de Washington. En esa zona se había detectado recientemente la presencia del virus de la Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP) A(H5N1) en ganado lechero.

La OMS precisó que las infecciones humanas se produjeron en un contexto de exposición laboral y ambiental relacionado con establecimientos donde previamente se había identificado el virus en animales. Sin embargo, las autoridades evitaron precisar qué tipo de animal fue el que originó el contagio.

Tres trabajadores infectados y la muerte de un paciente

Los tres casos informados corresponden a personas adultas que trabajaban en establecimientos dedicados a la producción de ganado lechero en el condado de Yakima. La identificación de estas infecciones permitió establecer una relación entre los contagios humanos y la exposición a animales infectados o a ambientes contaminados por el virus.

El comunicado de la organización internacional señaló que los establecimientos donde trabajaban los pacientes se encontraban en una región en la que recientemente se había confirmado la circulación de influenza aviar de alta patogenicidad A(H5N1) entre animales.

Uno de los tres adultos infectados falleció, convirtiéndose en la primera víctima mortal humana reportada en el mundo tras la exposición a ganado lechero infectado. Los otros dos casos también forman parte del registro comunicado por la OMS. El organismo destacó que las investigaciones continúan para determinar las circunstancias de las infecciones y realizar el seguimiento correspondiente de las personas que pudieron haber estado expuestas.

La confirmación de los tres contagios en trabajadores de granjas constituye el punto central de la notificación sanitaria, que también incluye la evaluación del riesgo de propagación y la búsqueda de posibles contactos relacionados con los focos identificados.

La OMS aseguró que no hay evidencia de transmisión entre personas

Uno de los aspectos centrales del comunicado fue la aclaración de que, hasta el momento, no existen evidencias de transmisión de persona a persona. La OMS sostuvo que las infecciones reportadas están relacionadas con la exposición a ganado lechero infectado o a un entorno contaminado, pero que la información disponible no permite afirmar que el virus se esté propagando mediante contagios entre seres humanos.

En ese sentido, la organización indicó que se están desarrollando investigaciones y tareas de seguimiento tanto sobre las personas expuestas como sobre quienes pudieron haber tenido contacto cercano con los focos del virus. El monitoreo comprende a quienes estuvieron en contacto con los ambientes donde se detectó la infección y a otras personas que podrían haber permanecido cerca de esos lugares. El objetivo es reunir información sobre las exposiciones y evaluar la situación epidemiológica vinculada con los casos confirmados.

La OMS remarcó que las conclusiones actuales se basan en los datos disponibles hasta la fecha y que, dentro de ese escenario, no se identificaron pruebas de transmisión entre humanos.

Esta aclaración constituye uno de los elementos fundamentales del informe, debido a que diferencia los contagios asociados con la exposición a animales o ambientes contaminados de una eventual propagación sostenida entre personas.

El riesgo para la población general fue calificado como bajo

A pesar de la confirmación de la primera muerte humana vinculada con la exposición a ganado lechero infectado, la OMS sostuvo que el riesgo para la población general continúa siendo bajo.

La evaluación fue fundamentada en la información disponible sobre este episodio y sobre casos anteriores de infección por virus A(H5N1). "Con base en la información disponible sobre este y casos anteriores, la OMS considera que el riesgo para la población general que representan los virus A(H5N1) es bajo", señaló el organismo en su comunicado.

La organización insistió en que, hasta el momento, no se encontraron evidencias de transmisión de persona a persona. Al mismo tiempo, confirmó que las investigaciones y el seguimiento de las personas potencialmente expuestas continúan en desarrollo.

De esta manera, la evaluación sanitaria difundida por la OMS contempla dos aspectos centrales: por un lado, la gravedad del episodio que terminó con la muerte de uno de los trabajadores infectados y, por otro, la ausencia de evidencias que indiquen una propagación del virus entre seres humanos.

El organismo internacional también mantuvo la distinción entre los casos humanos detectados y la circulación del virus en animales, particularmente en el ganado lechero de la zona donde se desempeñaban laboralmente las personas afectadas.

Estados Unidos registró 75 casos humanos desde 2024

El informe de la OMS también incorporó un balance de las infecciones humanas por influenza A(H5) notificadas en Estados Unidos desde 2024. Según los datos consignados por el organismo, hasta el 20 de noviembre se habían reportado un total de 75 casos humanos de infección por este virus en territorio estadounidense. Dentro de esa cifra están incluidos los tres casos descritos en el último informe, entre ellos el paciente que falleció.

El registro permite dimensionar la cantidad de infecciones humanas notificadas desde el comienzo del período mencionado y ubicar los nuevos contagios dentro de la evolución de la situación sanitaria en ese país.

Los datos oficiales detallados por la OMS incluyen los siguientes puntos:

Tres infecciones humanas: corresponden a adultos que trabajaban en granjas de ganado lechero del condado de Yakima, Washington.

Una muerte: uno de los tres pacientes falleció, constituyendo la primera muerte humana reportada en el mundo tras la exposición a ganado lechero infectado.

Origen de la exposición: contacto con ganado lechero infectado o con un entorno contaminado.

Virus detectado en animales: Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP) A(H5N1).

Transmisión entre personas: no hay evidencia de contagio de humano a humano.

Evaluación de riesgo: la OMS considera bajo el riesgo para la población general.

Balance estadounidense: 75 casos humanos de influenza A(H5) reportados desde 2024 hasta el 20 de noviembre, incluidos los tres casos del último informe.