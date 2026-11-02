La parroquia Espíritu Santo peregrinó al templo franciscano

El domingo 1 de noviembre, día en que la Iglesia celebra la Solemnidad de Todos los Santos y la 30º Jornada de Oración por la Santificación del Pueblo Argentino y la Glorificación de sus Siervos de Dios, la comunidad parroquial del Espíritu Santo peregrinó hasta el templo franciscano San Pedro de Alcántara.

En el marco del Jubileo por los 800 años del Tránsito de San Francisco de Asís y el Año Jubilar por el Bicentenario del Nacimiento del Beato Mamerto Esquiú, los fieles arribaron al predio franciscano donde visitaron la celda y el museo, y luego participaron de la celebración de la Santa Misa.

La ceremonia litúrgica fue presidida por fray Eligio Bazán y concelebrada por el padre Víctor Hugo Vizcarra, párroco de la parroquia Espíritu Santo, con la participación de fieles de la parroquia con sede en el barrio Los Ceibos, quienes llevaron las reliquias de los santos que se veneran en esa comunidad parroquial.