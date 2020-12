La Provincia apuesta a ser el turismo de naturaleza y sin grandes aglomeraciones

En la cuenta regresiva de la habilitación del turismo interno y externo, la Provincia define y clarifica los requisitos que los turistas deberán tener en cuenta. Además, la cartera a cargo del arquitecto Luis Maubecín planifica los ejes de la política turística de la provincia, en una etapa que será clave para la reactivación económica. En este sentido, el ministro de Cultura y Turismo declaró que Catamarca tiene una postura privilegiada, de cara a la inminente temporada de verano. Según el funcionario, la gente va a elegir lugares donde predomine la naturaleza y no se den grandes aglomeraciones. “Catamarca es un destino privilegiado. Apostamos a las actividades al aire libre, al turismo de naturaleza”.

Y en cuanto a los cuidados y prevenciones fue claro en el diálogo mantenido con una emisora local: “estas no son decisiones a nivel turístico, son decisiones a nivel sanitario. Apostamos a un turismo responsable, con distanciamiento y grupos familiares o sociales pequeños”.

NOA

En este marco, debemos recordar que el sábado se firmó un acuerdo con Santiago del Estero, La Rioja, Tucumán, Salta y Jujuy para trabajar en igualdad de criterios. “Ya existía un acuerdo y lo ampliamos para todas las provincias del norte. Esto significa que las condiciones para el movimiento en esta región son similares. Básicamente, no se pide PCR, solamente una declaración jurada, el permiso de circulación provincial, nacional y la aplicación “Cuidar”, que se está terminando de delinear y estará lista esta semana”, contó Maubecín. Agregó que es recomendable viajar con reserva o con la certificación de un domicilio de residencia, y que los requisitos informados son los mismos para quienes salen de la provincia y vuelven a ingresar. “Un tema pendiente es trabajar con todos los Municipios de la provincia, porque esta es una decisión tomada a nivel provincial y queremos que sea uniforme”, aclaró. Hasta el momento, las posturas más duras están en los departamentos del este, cercanos a Santiago y Tucumán, y también a Aconquija.

Los permisos

El ministro acotó que el 10 de diciembre, la Provincia habilitará la aplicación para sacar el permiso de circulación interna, mientras que para la circulación nacional se habilitará la aplicación “Cuidar”, que estará disponible a partir del 14 de diciembre. Maubecin recomendó cargar en los teléfonos móviles todos los documentos, requisitos obligatorios para viajar, las aplicaciones digitales “Cuidar Verano” y en “Mi Argentina”. Teniendo en cuenta la proximidad de las fiestas de fin de año, lo que representaría una “clara reactivación del turismo”, el funcionario señaló que “sería conveniente también tener una reserva o fijar un domicilio en la provincia”.

Esos requisitos son:

1-Presentar Declaración Jurada, que podrá ser firmada en la caminera de ingreso.

2-Certificado Único Habilitante para Circulación - Emergencia Covid-19.

3-Permiso Provincial.

4-Aplicación CUIDAR.

Para el turismo receptivo, Maubecín destacó que será fundamental el acompañamiento explícito de apertura de los municipios de todos los intendentes de la provincia, para que la actividad se desarrolle con normalidad.