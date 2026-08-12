Nacho Andrada llega a "Nuestras Voces" para celebrar la música catamarqueña

El ciclo audiovisual "Nuestras Voces", organizado desde la Vicegobernación que conduce Rubén Dusso, continúa con su sexta temporada y vuelve a poner en el centro de la escena a la música catamarqueña interpretada en vivo desde la Biblioteca del Senado.

La nueva entrega tendrá como protagonista al compositor e intérprete catamarqueño Nacho Andrada, quien aportará su creatividad y musicalidad a una propuesta que busca continuar acercando al público diferentes expresiones vinculadas con la cultura de la provincia.

La presentación está prevista para este miércoles 12 de agosto, a las 20 horas, y podrá seguirse a través de la fanpage de Facebook de Senado. La propuesta contempla una pieza especialmente elegida para la ocasión, pensada para alegrar los espíritus y celebrar el sonido de esta tierra.

La participación de Andrada se incorpora así a un ciclo que, a lo largo de su recorrido, plantea una mirada sobre la producción artística catamarqueña a partir de sus propios protagonistas y de las obras que cada uno selecciona para compartir.

Una producción que continúa su recorrido

"Nuestras Voces" transita una nueva temporada como parte de un trabajo sostenido por el equipo de la Vicegobernación, que continúa desarrollando el proyecto desde la Biblioteca del Senado.

La producción representa un nuevo año de trabajo para un equipo comprometido con la iniciativa y conformado bajo la dirección del subsecretario de Coordinación y Técnica de Senado, Julio Macedo. Junto con Macedo participan:

Agustín Isasmendi.

David Moya.

Marcos Córdoba.

Mauricio Ponce.

Rodrigo Ferreira.

El trabajo conjunto permite sostener una propuesta audiovisual que tiene como eje la música catamarqueña y la participación de artistas e intérpretes de la provincia.

El proyecto busca, de esta manera, mantener un espacio de encuentro entre los artistas y el público, utilizando el formato audiovisual para acercar las distintas expresiones musicales y culturales que forman parte de Catamarca.

El significado detrás de cada obra

Uno de los aspectos centrales de "Nuestras Voces" está relacionado con la posibilidad de conocer la historia y la letra de la obra que cada artista elige para su presentación, además de escuchar su interpretación.

El ciclo audiovisual de música emitido desde la Biblioteca del Senado propone así un recorrido por la cultura catamarqueña de la mano de artistas e intérpretes que ponen de relieve la significancia que cada obra tiene para ellos. Las expresiones que atraviesan el proyecto son diversas. El recorrido contempla diferentes formas de manifestación artística, desde el canto y la copla hasta el recitado y la música urbana.

En cada caso, la propuesta permite acercarse a las obras no solamente desde su dimensión sonora, sino también desde el significado que los propios intérpretes encuentran en ellas.

Un puente entre el arte y la cultura

El proyecto es producido íntegramente por el equipo de Vicegobernación y cuenta con representantes pertenecientes a los distintos departamentos de la provincia.

Esta característica amplía el alcance de la propuesta y permite incorporar distintas miradas dentro de un mismo espacio dedicado a la cultura catamarqueña. La presencia de representantes de los departamentos de la provincia acompaña la intención de construir un recorrido que contemple las diferentes expresiones y voces que forman parte de Catamarca.

"Nuestras Voces" propone al público tender un puente entre el arte y su significado, entendiendo ambos elementos como una unidad de sentido. Desde esa perspectiva, la voz, el instrumento y las diferentes formas de expresión artística adquieren un papel central. El proyecto plantea que el sonido puede convertirse en un vehículo para transportar las huellas de la cultura y acercarlas al público en un momento tan especial de la historia como el actual.

La propuesta se sostiene, por lo tanto, sobre una idea que vincula directamente la expresión artística con la identidad cultural. Cada interpretación se incorpora a un recorrido mayor en el que la música, las palabras y los instrumentos permiten recuperar significados asociados a la historia y a las experiencias de quienes protagonizan el ciclo.

Nacho Andrada, protagonista de la nueva entrega

En este marco, la participación de Nacho Andrada suma una nueva expresión de la música catamarqueña a la sexta temporada de "Nuestras Voces".

El compositor e intérprete tendrá a su cargo una pieza especialmente elegida para esta presentación, en una entrega que busca celebrar la musicalidad y la creatividad surgidas de esta tierra. La nueva emisión mantiene así el espíritu del ciclo: presentar a artistas e intérpretes catamarqueños, permitir que sus voces y sus instrumentos ocupen un espacio destacado y acercar al público las historias y significados vinculados con las obras seleccionadas.

La cita será este miércoles 12 de agosto a las 20 horas, a través de la fanpage de Facebook de Senado. Los episodios de la temporada también pueden disfrutarse en el canal de YouTube del Senado de Catamarca:

https://www.youtube.com/@senadodecatamarca

La continuidad de "Nuestras Voces" reafirma un nuevo año de trabajo del equipo de Vicegobernación en torno a una producción que busca preservar, expresar y compartir las huellas de la cultura catamarqueña a través de sus propias voces, llevando el canto, la copla, el recitado y la música urbana a un formato audiovisual desde la Biblioteca del Senado.