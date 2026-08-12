Nieve y viento en la cordillera de Fiambalá: el acceso al Balcón del Pissis sigue cerrado

La cordillera de Fiambalá volvió a presentar este miércoles un escenario marcado por nieve y viento, condiciones meteorológicas que volvieron a complicar la situación en uno de los sectores de mayor altura del territorio fiambalense. En Kilómetro Cero, uno de los principales puntos de acceso hacia el sector del Balcón del Pissis, Los Seismiles y las Lagunas Altoandinas, la jornada comenzó con un panorama invernal que llevó a las autoridades a mantener las restricciones vigentes.

Kilómetro Cero se encuentra a aproximadamente 90 kilómetros de la ciudad de Fiambalá y a unos 4.300 metros sobre el nivel del mar, en plena cordillera de los Andes. Se trata de un punto estratégico no solo por su ubicación dentro de los circuitos de alta montaña, sino también porque constituye una vía de acceso hacia sectores turísticos y hacia los proyectos mineros de litio instalados en la región cordillerana.

Las imágenes registradas durante las primeras horas de la jornada por Multimedios Abuacán volvieron a mostrar la presencia de nieve y viento en el sector. Las condiciones, de acuerdo con el escenario descripto, pueden generar importantes dificultades para la circulación y aumentar los riesgos en una zona caracterizada por las condiciones extremas propias de la alta cordillera.

El acceso al Balcón del Pissis continúa cerrado

Ante este escenario, desde la Dirección de Ambiente de la Municipalidad de Fiambalá, su responsable, Paola Chayle, ratificó el cierre del acceso al Balcón del Pissis y a las Lagunas Altoandinas.

La medida continúa vigente debido a las condiciones climáticas registradas en la zona y alcanza a los sectores restringidos de la cordillera. De esta manera, el acceso permanece impedido mientras las autoridades consideran que no están dadas las condiciones para avanzar hacia una eventual habilitación.

La decisión se mantiene en un contexto en el que la presencia de nieve y viento vuelve a dificultar las condiciones de circulación en altura. La restricción busca evitar que turistas, trabajadores o particulares ingresen a sectores donde el desplazamiento puede verse afectado por las condiciones meteorológicas.

Consigna policial para impedir el ingreso

Junto con el cierre del acceso, se mantiene consigna policial en Kilómetro Cero. El objetivo es impedir el ingreso hacia los sectores restringidos y prevenir situaciones que puedan poner en riesgo a quienes pretendan avanzar hacia la alta cordillera. La presencia policial funciona así como un mecanismo de control sobre el acceso a las áreas que permanecen cerradas. La medida alcanza a quienes circulen por la zona y procura evitar que, pese a las restricciones establecidas, se intente continuar el recorrido hacia el Balcón del Pissis o las Lagunas Altoandinas.

El escenario adquiere especial relevancia por las características del lugar. Kilómetro Cero se encuentra a una altura aproximada de 4.300 metros sobre el nivel del mar, dentro de la cordillera de los Andes y a unos 90 kilómetros de Fiambalá, por lo que las condiciones meteorológicas pueden modificar rápidamente las características de los caminos y accesos.

Un punto estratégico de la alta cordillera

Además de ser uno de los accesos hacia sectores turísticos de alta montaña, Kilómetro Cero representa un punto estratégico para el ingreso hacia los proyectos mineros de litio instalados en la región cordillerana. La ubicación convierte al sector en un espacio de circulación relevante, con accesos vinculados tanto a los atractivos naturales mencionados como a actividades desarrolladas en la cordillera. Sin embargo, las condiciones climáticas actuales obligan a mantener las restricciones establecidas.

La presencia simultánea de nieve y viento vuelve a poner de manifiesto las dificultades que puede presentar el tránsito en los sectores de mayor altura. En este tipo de escenarios, las características de los caminos y accesos pueden modificarse rápidamente, por lo que las autoridades mantienen una postura preventiva mientras persistan las condiciones adversas.

El invierno vuelve a marcar su rigor en altura

La situación vuelve a poner en evidencia la rigurosidad del invierno en los sectores de mayor altura de la cordillera fiambalense. La nieve y el viento registrados durante las primeras horas de este miércoles muestran nuevamente un escenario que puede cambiar en pocos minutos y generar dificultades para quienes intenten desplazarse hacia las zonas más elevadas.

El Balcón del Pissis y las Lagunas Altoandinas permanecen, por el momento, fuera de circulación debido a las condiciones meteorológicas. La decisión de mantener cerrado el acceso se sostiene mientras continúe el panorama adverso en Kilómetro Cero.

En este contexto, se recuerda que rige Alerta Naranja para la zona de cordillera de Antofagasta de la Sierra y Tinogasta. El área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad, por momentos fuertes. Se prevén valores de nieve acumulada entre 60 y 120 centímetros en todo el periodo bajo alerta, que pueden ser superados de forma puntual. La situación estará acompañada por vientos intensos con reducción de visibilidad y posible viento blanco.