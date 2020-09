La Sanidad de la provincia se manifestó fuerte contra el 21% que acordó ATSA

En el Día de la Sanidad, los trabajadores de la Salud de la provincia salieron a la calle, tal y como lo habían anunciado a mediados de la semana pasada, para manifestarse en contra del 21 % de aumento acordado entre ATSA y el Ejecutivo provincial, además de reclamar mejores condiciones laborales, en el marco de la pandemia. La marcha, promovida por APROSCA, convocó a los agentes sanitarios, médicos y enfermeros de toda la provincia, quienes se unieron así a sus pares de todo el país, que también se manifestaron en la jornada de ayer. La convocatoria dio inicio en el Hospital de Niños “Eva Perón” y culminó en la Plaza 25 de Mayo, previo paso por el Ministerio de Salud.

El titular de la Asociación de Profesionales de la Salud local, Lic. Julio Sánchez, reiteró su rechazo al 21 % y volvió a cargar contra ATSA, la cartera de Salud y el gobernador Raúl Jalil. “De enero en adelante, hemos presentado todos los reclamos con la ministra de Salud, que nunca nos llamó a dialogar y lo mismo con el señor gobernador. Lamentablemente, se sentó a dialogar con quien maneja la salud privada.

Eso lo vienen haciendo años para tratar de embarrar la cancha y así nos encontramos con esta pobreza, en un sistema de salud caótico. Por eso, lamentablemente, los hospitales están desabastecidos”.

En tanto, el titular del Círculo Médico, Dr. Edgardo Varela, compartió el reclamo y refirió que el gremio, encabezado por Burgos, no representa a los médicos de la provincia. Ante esto, solicitó también que el Gobierno los incluya dentro de la ronda de negociaciones, en pos de un aumento salarial. El profesional sentenció: “Quien acordó con el señor gobernador no representa a las instituciones médicas, pero se nos podría haber consultado”.



Médicos en el interior

El cuadro se complica en el interior de la provincia. La alerta la puso el Círculo Médico, al indicar que, en el caso de Belén, y con el grave caso de casos positivos, en este momento, solo se cuenta con diez médicos. Hay otros cuatro profesionales, pero están aislados por haber estado en contacto estrecho con algunos de los casos positivos. “Nos pusimos en contacto con los colegas y es así. De catorce médicos, dos están aislados de forma preventiva por una cuestión de edad, y otros dos, aislados por ser contacto estrecho. Operativamente, quedan 10 médicos para la parte operativa de toda la actividad, incluido el jefe de área y el director del hospital”, indicó Edgardo Varela.

En Andalgalá, los enfermeros y personal de Salud del Hospital José Chain Herrera reclamaron ayer por una mejora salarial del 35 %. “Queremos que nos valoren. Estamos en la primera línea, nos sentimos que no estamos apoyados como merecemos.

Reclamamos mejoras de salarios y nombramientos de compañeros que están desde hace 16 años sin un contrato, trabajando en negro y están con una beca de $ 10.000”. En el mismo departamento, pero en la localidad de Aconquija, la conmemoración de ayer sirvió de marco para reclamar por la falta de un profesional de la salud en el nosocomio. “La localidad está sin médico desde hace 6 días”, reclamaban con carteles y al sonido de las sirenas.