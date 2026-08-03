La semana comienza con calorcito: ¿a cuánto llegará la máxima en Catamarca?

El inicio de la semana tendrá un escenario meteorológico estable, con temperaturas en ascenso y así se mantendrá la tendencia de la "primaverita", por lo menos hasta mitad de semana. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, se experimentará una temperatura mínima de 11 grados y una máxima de 25 grados, en una jornada caracterizada por la estabilidad atmosférica y un predominio de cielos parcialmente nublados durante buena parte del día.

Las condiciones previstas muestran un comportamiento uniforme a lo largo de las distintas franjas horarias, sin cambios bruscos en el estado del tiempo pero con probabilidades de precipitaciones para el final de la jornada.

Mañana con 11 grados

Las primeras horas del lunes estarán acompañadas por un ambiente fresco. Durante la madrugada, el cielo se mostró parcialmente nublado y el viento desde el Este con velocidades que oscilarán entre 23 y 31 kilómetros por hora.

Con el avance de la jornada, las condiciones meteorológicas mantendrán la misma tendencia. Ya durante la mañana, el cielo continuará parcialmente nublado, mientras que la temperatura descenderá hasta los 11 grados, registro que representa la mínima prevista para el día.

El viento cambiará su dirección predominante hacia el Noreste, reduciendo considerablemente su intensidad respecto de las primeras horas y alcanzando velocidades de entre 7 y 12 km/h. La combinación de temperaturas templadas, nubosidad parcial y ausencia de lluvias permitirá que la mañana transcurra bajo condiciones climáticas estables.

La tarde será el momento más cálido

La tarde concentrará los valores térmicos más elevados de toda la jornada. Según el SMN, la temperatura alcanzará una máxima de 25 grados, configurando el período más cálido del lunes. Durante esas horas el cielo pasará a presentarse algo nublado, mientras que el viento rotará hacia el sur, con velocidades previstas entre 13 y 22 km/h.

La noche cerrará con mayor nubosidad

Hacia la noche, el pronóstico anticipa un incremento de la nubosidad. El cielo pasará a estar mayormente nublado, aunque sin cambios significativos en cuanto a las condiciones generales del tiempo. La temperatura descenderá hasta los 19 grados, mientras que el viento disminuirá casi por completo su intensidad. La circulación será del Sudoeste, con velocidades previstas entre 0 y 2 km/h, reflejando un ambiente prácticamente calmo.

En cuanto a las precipitaciones, la probabilidad aumentará levemente respecto del resto del día, ubicándose entre 0 y 10%, aunque continuará siendo baja.

