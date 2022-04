La UBA lanza una Maestría gratuita para docentes catamarqueños

Diario LA UNIÓN tuvo la oportunidad de acceder a un diálogo exclusivo con el Dr. Marcelo Bencatur, quien se desempaña como director de la Maestría en Docencia Universitaria de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Además, es docente e investigador de la UBA y en la Universidad Nacional de Las Artes se desempeña como Secretario Académico del Departamento Audiovisuales.

En este diálogo se refirió a la Maestría en Docencia Universitaria que dará inicio el 15 de mayo, de manera gratuita y virtual. Los docentes interesados pueden inscribirse hasta el día 15 de abril mediante un formulario digital.

El Dr. Betancour en su visita a Catamarca se reunió con docentes catamarqueños que ya venían cursando la Maestría en Docencia Universitaria y, en diálogo exclusivo con este diario, comentó de qué manera se gestionó la maestría: “La maestría en Docencia Universitaria fue aprobada en la UBA en el 2010, era una maestría diseñada para los docentes universitarios de la UBA. Hasta que, en el 2020 por la situación excepcional de la pandemia, se pudo establecer la Maestría a distancia. Esto permitió que se abra la convocatoria para docentes de todo el país”.

“La virtualización total fue un salto cuantitativo, teníamos cohortes de 100 a 150 docentes y pasamos a 400 inscriptos. Dentro de esos 400 inscriptos, 69 eran docentes de la UNCA, casi el 18%, por eso mi presencia en Catamarca”, remarcó.

Por otra parte, destacó que “una de las fortalezas de la Maestría es que, quienes diseñamos esta Maestría, somos especialistas en educación de distintas disciplinas: Cs. De la Educación, Antropología, Psicología educacional, Derecho, Economía. Nuestra población desde un primer momento fueron todos los docentes de la UBA. En un aula comparten un Licenciado de Ciencia de la Educación, con un ingeniero, abogado, veterinario. Eso es una riqueza importantísima. Son múltiples enfoques sobre el hecho educativo”.

Marcelo Bentancour hizo hincapié en la importancia de la formación gratuita: “La creación de la Maestría fue un acontecimiento inédito, porque es la primera vez que la Universidad de Buenos Aires y la Asociación de Docentes de la Universidades Nacionales gestionan y financian una maestría para que sea gratuita, para que el docente no tenga que pagar su formación”.

Además, consideró que se trata de una gran oportunidad para el docente catamarqueño: “La movilidad docente depende de nuestra proyección académica, de cómo construimos nuestra formación académica y la formación es la que nos abre puertas para lograr estabilidad en el cargo, para concursar, para mejorar”.

Sobre las características de la trayectoria formativa, Bentancour dijo que “la imposibilidad de pagar una cuota de un posgrado imposibilita y termina afectando nuestras condiciones laborales como docentes. Nosotros queremos acompañar al docente y abrir posibilidades. Después cada uno construye su carrera en función del deseo personal”.

“Pedimos a los docentes que nos acompañen, porque de esa manera la podemos expandir. Queremos que al docente le llegue una formación de calidad y gratuita”, manifestó Marcelo Bentancour , en diálogo exclusivo con LA UNIÓN.

En esta oportunidad también estuvo presente la Doctora Gloria Quevedo, Secretaria Adjunta de la ADUNCA, quien se mostró sumamente agradecida con esta oportunidad: “La convocatoria se abre para los afiliados y los no afiliados de ADUNCA, o sea, para todo el personal docente de la Universidad Nacional de Catamarca. Es un gusto abrir el panorama. Entiendo que es una oportunidad que no se pueden perder. La Maestría es uno de los peldaños, hay que empezar por algo. Creo que viene muy bien”, comentó.

Secretaria Adjunta de la ADUNCA

Inscripción

El periodo de preinscripción para la Maestría en Docencia Universitaria ya está vigente hasta el 15 de abril y el inicio de la cursada está previsto para el 15 de mayo.

Los interesados en la propuesta pueden consultar más información y requisitos de inscripción en: https://aduba.org.ar/maestria-en-docencia-universitaria/

La representante de ADUNCA manifestó que los interesados pueden dirigirse, ante cualquier consulta, a Belgrano 325 en el turno mañana y tarde.

Modalidad

Asimismo, al ser consultados sobre la modalidad, afirmaron que “La modalidad es virtual, miércoles y viernes desde las 17 horas. Aunque no siempre habrá encuentros sincrónicos a esa hora, sino cuando lo creemos conveniente. Las cohortes son abiertas, es decir, el docente que no pudo cursar un seminario, como no hay correlatividades, pude pasar del primero al tercero”, afirmó el director de la Maestría en Docencia Universitaria.

Duración

Marcelo Bentancour se refirió a la duración cursada “es de dos años, pero es un ritmo posible. Los contenidos están articulados de manera que, durante esos dos años, el docente ya esté en condiciones de realizar la tesis”.

Finalmente, la Dra. Gloria Quevedo y el Dr. Marcelo Bentancour invitan a los docentes interesados a aprovechar e inscribirse durante esta semana en la Maestría en Docencia Universitaria y reiteran que están predispuestos a acompañar a los docentes durante el proceso de inscripción y formación académica.

Director de la Maestría, Marcelo Bentancour.

Foto: Gustavo Roldan