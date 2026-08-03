La UNCA lanzó el Programa Educativo Integral "Aula Amable" para las escuelas preuniversitarias

La Universidad Nacional de Catamarca (UNCA) dio un nuevo paso en el fortalecimiento de sus políticas educativas con la puesta en marcha del Programa Educativo Integral "Aula Amable", una iniciativa destinada a promover el desarrollo integral de los estudiantes, mejorar la convivencia escolar y brindar herramientas de formación a docentes, alumnos y familias de las escuelas preuniversitarias de la institución.

La implementación del programa quedó formalizada mediante la firma de un acta acuerdo, en un acto realizado en el Rectorado de la universidad, donde autoridades universitarias y directivos de las escuelas involucradas rubricaron el compromiso para desarrollar esta propuesta educativa.

La actividad fue encabezada por el rector de la UNCA, Ing. Oscar Arellano; el vicerrector, Ing. Carlos Savio; la secretaria Académica, Mgter. Andrea Morales; el secretario de Extensión Universitaria, Ing. Adolfo Agüero; junto con los directivos de la Escuela Preuniversitaria Fray Mamerto Esquiú, en sus niveles Primario y Secundario, y de la ENET N.º 1 "Prof. Vicente García Aguilera".

Construir entornos educativos inclusivos

El programa surge del trabajo articulado entre la Secretaría de Extensión Universitaria, la Secretaría Académica y las escuelas preuniversitarias de la UNCA, con el propósito de consolidar espacios educativos que favorezcan el bienestar de toda la comunidad.

Entre los objetivos centrales de la iniciativa se encuentran la generación de entornos educativos más inclusivos, seguros y participativos, promoviendo acciones que fortalezcan la convivencia escolar y el desarrollo integral de quienes forman parte de las instituciones educativas.

La propuesta busca involucrar a todos los actores de la comunidad educativa mediante acciones que contemplan tanto la formación docente como la participación activa de estudiantes y familias, entendiendo que la construcción de una convivencia saludable requiere del compromiso colectivo.

Formación para docentes, estudiantes y familias

El Programa Educativo Integral "Aula Amable" contempla una amplia variedad de actividades orientadas a fortalecer las capacidades de los distintos integrantes de la comunidad educativa.

Entre las acciones previstas se incluyen:

Conferencias.

Talleres.

Cursos de capacitación para docentes.

Actividades destinadas a estudiantes.

Espacios de participación para las familias.

Estas propuestas incorporan herramientas específicas para abordar distintos aspectos vinculados con la convivencia escolar y el desarrollo personal.

Entre los ejes de trabajo se destacan:

Prevención del bullying.

Gestión de las emociones.

Resolución pacífica de conflictos.

Desarrollo de habilidades socioemocionales.

Todas estas acciones se desarrollarán en el marco de la Ley Nacional de Convivencia Escolar, tomando como referencia los principios establecidos por esa normativa para fortalecer la convivencia dentro de los establecimientos educativos.

Metodologías activas para fortalecer los aprendizajes

Otro de los aspectos relevantes del programa consiste en la incorporación de metodologías activas de enseñanza, orientadas a enriquecer los procesos de aprendizaje mediante recursos que favorezcan la participación de los estudiantes.

La propuesta integra diversas expresiones artísticas y herramientas pedagógicas, entre ellas:

Teatro.

Narración de historias.

Gamificación.

Artes visuales.

Música.

Danza.

Otras expresiones artísticas.

La incorporación de estos recursos tiene como finalidad fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje, promoviendo experiencias educativas que favorezcan una participación más activa de los estudiantes dentro de las actividades escolares.

El compromiso solidario de los estudiantes

Uno de los ejes destacados del Programa Educativo Integral "Aula Amable" será la participación voluntaria de estudiantes pertenecientes al Ciclo Orientado de la Escuela Preuniversitaria Fray Mamerto Esquiú y al Tramo Superior de la ENET N.º 1 "Prof. Vicente García Aguilera".

Los alumnos que integren esta propuesta lo harán a partir de su trayectoria académica y de su participación en olimpiadas, torneos y competencias, aportando sus conocimientos mediante actividades de apoyo escolar.

Estas acciones se desarrollarán en los Centros Comunitarios de Extensión (CECOE), con especial énfasis en las áreas de Matemática y Física.

La iniciativa busca brindar acompañamiento a las trayectorias educativas de niños, niñas y adolescentes que concurren a estos espacios comunitarios, ofreciendo apoyo en contenidos específicos mediante el trabajo de estudiantes voluntarios de las escuelas preuniversitarias.