La UNCA participará de Expo Catamarca 2026

La Universidad Nacional de Catamarca (UNCA) participará de Expo Catamarca 2026, luego de recibir la invitación formal de la Federación Económica de Catamarca (FEC) durante una jornada de acercamiento institucional desarrollada con el objetivo de fortalecer el vínculo entre la Universidad y el sector productivo de la provincia.

El encuentro permitió avanzar en la búsqueda de acciones conjuntas y generar un espacio de intercambio entre las autoridades de la Federación Económica y representantes de las distintas unidades académicas de la UNCA.

En ese marco, las autoridades de la FEC conocieron la oferta académica de la Universidad Nacional de Catamarca y mantuvieron conversaciones con decanos y vicedecanos de las Facultades, con el propósito de identificar oportunidades de articulación relacionadas con la formación de profesionales y las necesidades del sector productivo provincial.

La iniciativa puso en el centro de la discusión la importancia de profundizar los vínculos entre la formación universitaria y los desafíos que atraviesan las distintas actividades económicas de Catamarca.

La invitación formal para Expo Catamarca

Durante la reunión, la Federación Económica de Catamarca invitó formalmente a la UNCA a participar de Expo Catamarca 2026, un encuentro que se desarrollará durante tres jornadas.

La exposición tendrá lugar los días:

10 de septiembre .

. 11 de septiembre .

. 12 de septiembre.

El escenario elegido será el Predio Ferial Catamarca, donde la Universidad Nacional de Catamarca tendrá una participación activa, de acuerdo con lo expresado por las autoridades de la institución.

La convocatoria de la Federación Económica se produjo en el marco de una estrategia de acercamiento que busca fortalecer la relación entre la educación y el desarrollo económico de la provincia.

Marcelo Coll y la importancia de la educación

El responsable de la Federación Económica de Catamarca, Marcelo Coll, destacó la importancia de generar este acercamiento institucional con la Universidad Nacional de Catamarca.

Durante el encuentro, remarcó el papel que la educación tiene dentro del desarrollo económico provincial y consideró fundamental que la Universidad tenga presencia en los espacios vinculados con el sector productivo.

"Para nosotros es importante que la educación tenga protagonismo dentro del desarrollo económico de la provincia. Consideramos vital la participación de la Universidad Nacional de Catamarca", señaló Coll. Sus declaraciones reflejaron el objetivo planteado durante la jornada: avanzar en una articulación que permita vincular la actividad universitaria con las necesidades y demandas del entramado productivo de Catamarca.

El encuentro permitió, en ese sentido, poner en común la oferta académica de la UNCA y abrir un intercambio con las autoridades de las distintas Facultades para identificar posibles áreas de trabajo conjunto.

La Universidad y los desafíos del sector productivo

Por su parte, el rector de la Universidad Nacional de Catamarca, Ing. Oscar Arellano, destacó la importancia de profundizar la relación entre la institución universitaria y las empresas.

Arellano estuvo acompañado durante el encuentro por el vicerrector de la UNCA, Ing. Carlos Savio, en una reunión que reunió además a representantes de las diferentes unidades académicas.

El rector puso el foco especialmente en la formación de los estudiantes y en la necesidad de que ese proceso mantenga una relación directa con los requerimientos y desafíos del sector productivo. "Es fundamental fortalecer el vínculo entre la Universidad y las empresas. La formación de nuestros estudiantes debe estar vinculada con las necesidades y desafíos del sector productivo", expresó Arellano.

La posición planteada por el rector se inscribe en el objetivo de generar mayores instancias de articulación entre la formación de profesionales y las oportunidades que puedan surgir desde las distintas actividades productivas de la provincia.

Una participación activa en la exposición

Arellano aseguró que la UNCA tendrá una participación activa en Expo Catamarca y manifestó el compromiso de la Universidad con las iniciativas que contribuyan al desarrollo provincial. El rector sostuvo que la institución acompañará las propuestas que permitan generar oportunidades y fortalecer a Catamarca.

"Siempre vamos a estar a favor del desarrollo de Catamarca y acompañando todas aquellas iniciativas que permitan generar oportunidades y fortalecer nuestra provincia", afirmó.

De esta manera, la presencia de la Universidad en Expo Catamarca se presenta como una continuidad del acercamiento institucional iniciado durante la reunión con los representantes de la Federación Económica. El encuentro permitió no solo formalizar la invitación para la exposición de septiembre, sino también abrir un espacio de diálogo sobre la relación entre la educación universitaria, la formación de profesionales y las necesidades del sector productivo.

Las Facultades que participaron del encuentro

La reunión se realizó en el Vicerrectorado de la Universidad Nacional de Catamarca y contó con la participación de decanos y vicedecanos de distintas Facultades.

Estuvieron representadas las siguientes unidades académicas:

Facultad de Ciencias Económicas .

. Facultad de Humanidades .

. Facultad de Ciencias de la Salud .

. Facultad de Ciencias Agrarias .

. Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas.

La participación de autoridades de estas Facultades permitió ampliar el intercambio sobre la oferta académica de la Universidad y sobre las posibilidades de articulación con las demandas del sector productivo.