La UNCA realizó el Primer Encuentro Deportivo Interescolar Mixto

La Universidad Nacional de Catamarca (UNCA) llevó adelante el Primer Encuentro y Confraternidad Deportiva Interescolar Mixto, una propuesta que reunió a estudiantes de sus dos escuelas preuniversitarias durante dos jornadas dedicadas al deporte, el compañerismo y la integración. La actividad convocó a jóvenes del primer ciclo de ambas instituciones y se desarrolló con una importante participación, en un espacio pensado para compartir experiencias y fortalecer los vínculos entre las comunidades educativas.

El encuentro tuvo lugar los días 22 y 23 de octubre y se organizó en torno a un torneo de fútbol de salón mixto. La propuesta buscó que los estudiantes pudieran participar de una actividad deportiva común, con una dinámica que priorizó la inclusión de todos los integrantes de los equipos y el respeto entre quienes formaron parte de los partidos.

La realización de esta primera edición representó una oportunidad para generar un ámbito de confraternidad entre las escuelas preuniversitarias de la UNCA. A través de la práctica deportiva, la universidad promovió una instancia de participación compartida en la que el valor de la experiencia colectiva estuvo por encima de los resultados obtenidos en la competencia.

La organización y los escenarios deportivos

La actividad fue organizada de manera conjunta por la Secretaría Académica y la Secretaría de Bienestar Universitario y Asuntos Estudiantiles, a través de la Dirección de Deportes de la UNCA. La articulación entre estas áreas permitió concretar una propuesta dirigida específicamente a los estudiantes del primer ciclo de las dos instituciones preuniversitarias.

El torneo se desarrolló en dos espacios deportivos: la cancha techada de la UNCA y el playón deportivo de la Escuela Preuniversitaria ENET N.º 1 «Prof. Vicente García Aguilera». Ambos escenarios fueron utilizados para llevar adelante los encuentros previstos durante las dos jornadas.

La elección de estos espacios permitió reunir a los estudiantes en torno a una actividad común, con el fútbol de salón mixto como eje de la convocatoria. La modalidad propuesta apuntó a que los participantes compartieran los partidos en un marco de respeto y colaboración, sin que el resultado deportivo desplazara los objetivos centrales de la iniciativa.

Compañerismo, respeto y participación

Uno de los aspectos destacados de la propuesta fue el criterio con el que se desarrollaron los partidos. Durante las dos jornadas, la organización priorizó la participación de todos los integrantes de los equipos, el compañerismo y el respeto, colocando estos valores por encima de los resultados deportivos.

El enfoque planteado permitió que el encuentro no quedara limitado a una competencia entre equipos, sino que funcionara como un espacio de intercambio entre estudiantes. La posibilidad de compartir una actividad deportiva con compañeros de otras escuelas preuniversitarias constituyó uno de los propósitos centrales de la convocatoria.

Desde la organización señalaron que el objetivo fue generar espacios de encuentro, promover hábitos saludables y fortalecer los vínculos entre las instituciones mediante el deporte. En ese sentido, la actividad fue concebida como una herramienta para impulsar la participación estudiantil y favorecer una convivencia basada en el respeto mutuo.

La propuesta también puso en primer plano la importancia de ofrecer oportunidades para que los jóvenes se involucren activamente en actividades recreativas y deportivas. La participación de estudiantes del primer ciclo de ambas instituciones permitió concretar una experiencia compartida que vinculó a las comunidades educativas a través de una práctica colectiva.

Estudiantes avanzados del ISEF colaboraron con el arbitraje

El desarrollo del torneo contó, además, con la colaboración de estudiantes avanzados del Instituto Superior de Educación Física (ISEF), quienes estuvieron a cargo del arbitraje de los encuentros.

Su participación formó parte de la organización de las jornadas y contribuyó a llevar adelante los partidos previstos. De este modo, el encuentro reunió a estudiantes de las escuelas preuniversitarias y contó con la intervención de alumnos avanzados del ISEF en una función vinculada directamente con la actividad deportiva.

La colaboración se incorporó al esquema de trabajo de la jornada, que estuvo orientado a garantizar el desarrollo de los encuentros dentro de la propuesta de integración y confraternidad impulsada por la universidad. Así, el torneo articuló la participación de los jóvenes de ambas escuelas con la colaboración de estudiantes del Instituto Superior de Educación Física, en el marco de una iniciativa institucional que tuvo al deporte como punto de encuentro.

Autoridades universitarias y educativas

De las actividades participaron autoridades de la UNCA y representantes de las instituciones preuniversitarias. Su presencia acompañó el desarrollo de esta primera edición del encuentro deportivo.

Entre los asistentes estuvieron:

CPN Andrea Morales, secretaria Académica de la UNCA.

Prof. Juan Olas, secretario de Bienestar Universitario.

Tec. Jorge Albarracín, subsecretario de Bienestar Universitario y Deportes.

Ing. Rubén Marchetti, director de la ENET N.º 1.

Prof. Juan Gordillo, coordinador de las escuelas preuniversitarias.

La participación de estas autoridades se enmarcó en una actividad organizada desde distintas áreas universitarias, con la colaboración de las instituciones involucradas y la intervención de estudiantes de ambas escuelas.

El encuentro permitió reunir a los jóvenes en torno a una propuesta deportiva compartida, mientras que la presencia de los responsables de las áreas académicas, de bienestar y de las escuelas preuniversitarias acompañó el desarrollo de la iniciativa.