La Virgen del Valle recorrió dependencias judiciales, organismos públicos y el IGOM

A primeras horas de la mañana de este miércoles 4 de noviembre, la imagen de la Madre del Valle arribó a las instalaciones de las Cámaras N° 1 y N° 2, Fiscalía y Defensoría Penal Juvenil del Poder Judicial de Catamarca. Las dependencias se encuentran ubicadas sobre calle Junín, entre San Martín y República, en la ciudad Capital.

La Sagrada Imagen fue recibida con devoción por jueces, secretarios y demás personal que desarrolla sus tareas en estos organismos de justicia de la provincia. La visita se enmarca en el recorrido de la Virgen por distintas instituciones, como parte de la preparación para las fiestas que se celebrarán dentro de unas semanas.

En el encuentro, el padre Leandro Roldán, capellán del Santuario Catedral, encomendó a quienes trabajan en estas dependencias al amparo de Nuestra Madre del Valle. Durante su mensaje, recordó el significado de la presencia de la imagen peregrina y la devoción que el pueblo catamarqueño mantiene hacia la Virgen María.

"Hoy, la visita de esta Imagen nos recuerda que tenemos una Madre en el Cielo, la Virgen María, que para los catamarqueños lleva el nombre de María del Valle, a que le rendimos devoción desde hace más de 400 años", manifestó.

El sacerdote también invitó a los presentes a aprovechar este tiempo para fortalecer la oración y acercarse a la Madre, con la posibilidad de encomendarle las preocupaciones y sentimientos personales. "Aprovechen este tiempo para rezar, para encomendarse a la Madre y presentarle todo lo que tienen en el corazón", expresó.

Las súplicas por la Iglesia, el país y las familias

Durante el momento de oración se elevaron súplicas por toda la Iglesia, especialmente por la Iglesia en Argentina, que en estos días se prepara para recibir la visita del Papa León.

También se pidió por la Patria, por los gobernantes y por la paz social. Las oraciones incluyeron a quienes forman parte de las dependencias judiciales visitadas, así como a las personas a las que deben asistir en el cumplimiento de sus funciones.

El momento de recogimiento contempló además a las familias de los trabajadores, a quienes necesitan de la oración y al eterno descanso de los difuntos.

La visita de la Virgen del Valle a los organismos judiciales combinó así el recibimiento de la imagen peregrina con un espacio de oración comunitaria, en el que el personal de las distintas dependencias pudo participar de las súplicas y de la bendición impartida en el marco de la preparación para las celebraciones marianas.

En el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte

De acuerdo con el cronograma previsto para esta jornada, la imagen peregrina de la Virgen del Valle continuó su recorrido por dependencias del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, ubicadas en el Predio Ferial Catamarca.

Hasta ese espacio llegó en brazos del padre Leandro Roldán, quien agradeció el recibimiento brindado por los empleados que desarrollan allí sus tareas diarias. El lugar fue señalado como un espacio convertido en foco de la cultura provincial. La Sagrada Imagen permanecerá en las instalaciones del ministerio hasta las 13:00. La visita se integró al itinerario de este miércoles, que contempla distintas instituciones y espacios de la comunidad.

El paso de la Virgen por el Predio Ferial se suma a las actividades de acercamiento a organismos públicos y trabajadores, dentro de las visitas que se realizan para preparar las próximas fiestas en honor a Nuestra Señora del Valle.

Bendición en el IGOM

Durante la misma mañana, Nuestra Madre también llevó su bendición al Instituto de Ginecología y Obstetricia Maternidad (IGOM), que se vistió de fiesta para recibir a la Ilustre Visitante.

En el centro de salud, el padre Ángel Nieva, sacerdote que colabora en la atención espiritual del Santuario Catedral, guió un momento de oración junto a la Virgen Morena. Luego, impartió la bendición a quienes están abocados a la atención de los pacientes, a sus familias y a todas las personas que se encontraban presentes en el establecimiento.

La visita al IGOM incluyó de esta manera a trabajadores de la salud, pacientes, familiares y demás presentes, en una instancia de oración y bendición en torno a la imagen de la Virgen del Valle.

El itinerario previsto para este miércoles concluirá en el centro vecinal San Martín de Porres, donde la imagen peregrina permanecerá de 17:00 a 20:00.

El cronograma de visitas

Las actividades de la Virgen del Valle continuarán durante los próximos días con visitas a distintas instituciones y organismos de Catamarca. El cronograma anunciado contempla los siguientes destinos y horarios:

Jueves 5 de noviembre

Policía Federal: de 9:00 a 18:00.

Centro de Contención Huayna Huasi: de 8:00 a 18:00.

Escuela Secundaria Nº 50 Héroes de Malvinas: de 8:00 a 19:30.

Viernes 6 de noviembre

Equipo Técnico de los Juzgados de Familia y Atención a la Víctima: de 8:30 a 12:00.

APPAC: de 18:30 a 20:00.

Dirección de Prevención y Desarrollo Profesional en Seguridad: de 9:00 a 12:00.

Escuela Belgrano: a las 14:00.

Colegio Pía Didoménico, Nivel Primario: de 8:00 a 18:00.

El recorrido de la imagen peregrina por dependencias judiciales, organismos de cultura y el IGOM forma parte de las visitas que se realizan en preparación para las celebraciones marianas de las próximas semanas. Durante cada encuentro, la presencia de Nuestra Señora del Valle convoca a trabajadores, integrantes de las instituciones y miembros de la comunidad a compartir momentos de oración y recibir su bendición.