Terror en el Valle llevará tres cortometrajes catamarqueños a Misiones

El ciclo audiovisual Terror en el Valle llevará producciones catamarqueñas a la Muestra Federal de Cine de Terror, que se desarrollará del 13 al 15 de noviembre en Oberá, Misiones. La participación estará integrada por tres cortometrajes de realizadores locales, que formarán parte de una propuesta orientada a conectar producciones independientes con nuevos públicos en distintas regiones del país.

El ciclo es impulsado por la Dirección de Desarrollo Cultural y el equipo de Cine Móvil Catamarca, dependientes de la Secretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. La presencia en Misiones permitirá dar visibilidad a las obras realizadas en la provincia y acercarlas a espectadores que participan de espacios dedicados al cine de género.

La delegación audiovisual catamarqueña estará representada por "Valle 4", de Iván Núñez; "Nicasio en la Oscuridad", de Diego Yapur; y "Watukuy", de Agustín Lagos. Cada una de las producciones presenta una historia diferente, atravesada por elementos de misterio, temor y situaciones que ponen a sus protagonistas frente a escenarios de incertidumbre.

La muestra tendrá lugar en el marco de Oberá Nocturna, un ciclo dedicado al cine de terror que integra una red federal de festivales y espacios audiovisuales. En ese contexto, la participación de Catamarca se suma a una iniciativa que busca ampliar las posibilidades de exhibición para el cine independiente y promover el intercambio entre realizadores.

Tres historias catamarqueñas dentro del cine de género

Las producciones seleccionadas para la muestra presentan universos narrativos distintos, con personajes que enfrentan desafíos en los que el miedo, la culpa, el engaño y la incertidumbre adquieren un papel central.

"Valle 4", dirigido por Iván Núñez, transcurre en un bar de pueblo. Allí, un lugareño acepta el desafío de un misterioso hacendado para disputar una partida de truco. Lo que inicialmente parece ser un juego de cartas se transforma en una apuesta peligrosa, en la que las apariencias y los engaños pueden derivar en consecuencias inesperadas.

La historia parte de una situación cotidiana, el encuentro en un bar y una partida de truco, para introducir un conflicto en el que el desafío propuesto por el hacendado modifica el sentido del juego. La tensión se construye alrededor de la apuesta y de aquello que puede ocultarse detrás de las apariencias.

Por su parte, "Nicasio en la Oscuridad", de Diego Yapur, sigue a un hombre que, atravesado por la culpa y la desesperación, toma una decisión que cambia su vida. En su intento de escapar de las consecuencias, se adentra en un recorrido psicológico en el que la realidad y el tiempo comienzan a desdibujarse.

El cortometraje propone así un relato centrado en la experiencia del protagonista, cuya decisión desencadena un proceso en el que la percepción de lo real y la dimensión temporal pierden sus límites definidos.

La tercera producción, "Watukuy", de Agustín Lagos, cuenta la historia de Rocío, una joven que debe permanecer sola en el puesto familiar luego de la muerte de su madre. Mientras sus hermanos y su padre viajan al pueblo para vender lana, la llegada de un desconocido que busca refugio la enfrenta a sus propios temores y a la incertidumbre sobre las verdaderas intenciones del visitante.

En este caso, la situación de aislamiento de Rocío y la presencia de una persona desconocida conforman el eje del relato. La joven debe afrontar sus miedos en un contexto marcado por la ausencia de su familia y las dudas que despierta la llegada del visitante.

Un ciclo que nació en el Poncho y amplió sus espacios

Terror en el Valle surgió en Catamarca como una propuesta audiovisual no competitiva destinada a dar pantalla a películas y cortometrajes de terror, ciencia ficción y fantasía. Su programación contempla producciones locales, regionales, nacionales e internacionales, con el propósito de generar un espacio de exhibición para el cine de género.

La iniciativa comenzó como una sección del ciclo Poncho Audiovisual, en el marco de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho. Con el paso del tiempo, fue ampliando sus espacios de exhibición y sus propuestas destinadas al público.

Durante este año, el ciclo realizó su cuarta edición en la Feria Provincial del Libro, con el especial "Bajo Censura". La programación incluyó la proyección de tres películas de culto del género de terror que fueron censuradas durante la última dictadura militar.

En ediciones anteriores, Terror en el Valle también incorporó narraciones de mitos y leyendas locales e intervenciones teatrales en vivo. Estas actividades permitieron generar experiencias que vinculan el cine de género con distintas expresiones culturales de la provincia.

La propuesta, de este modo, no se limita a la exhibición de películas, sino que también integra relatos y manifestaciones vinculadas con la cultura local, ampliando las formas de encuentro entre las producciones audiovisuales y el público.