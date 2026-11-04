Nelson Castro le salvó la vida a una pasajera en el avión a Roma: "Al borde del paro cardíaco"

El periodista y médico neurólogo Nelson Castro asistió a una pasajera que sufrió una grave descompensación cardíaca durante el vuelo que lo trasladaba a Roma. La mujer presentó un bloqueo cardíaco severo y estuvo al borde de un paro, por lo que el conductor de Telenoche, por eltrece, y de El Corresponsal, por TN, debió poner en práctica sus conocimientos profesionales para brindarle atención de urgencia.

Castro viajaba a Italia para integrar la comitiva de periodistas que acompañará al papa León XIV durante su gira por Uruguay, Argentina y Perú. El viaje tenía como destino la capital italiana, donde el periodista debía sumarse a la cobertura de la visita papal. Sin embargo, durante una escala en Río de Janeiro, una situación inesperada alteró el desarrollo del trayecto.

La pasajera atravesaba un cuadro crítico. Según el relato de Castro, había sufrido un bloqueo cardíaco severo y su presión arterial había descendido a apenas 60/30, un registro que daba cuenta de la gravedad de la descompensación. Ante ese escenario, el médico intervino para estabilizarla y procurar que pudiera recibir atención especializada.

"La señora tuvo un bloqueo cardíaco severo. De haber pasado sobre el Atlántico, tendría que haberle indicado al comandante regresar a Río. La paciente estuvo al borde del paro", describió Castro al referirse a la emergencia.

La intervención permitió esperar la llegada de la ambulancia

La asistencia brindada por el periodista fue determinante para mantener a la mujer estabilizada hasta que pudiera ser trasladada a un centro de salud. Castro explicó que, debido a la condición de la pasajera, era necesario actuar con rapidez y sostenerla hasta la llegada del equipo médico que continuaría con la atención.

"La estabilizamos lo necesario como para esperar la ambulancia con la médica y los paramédicos que se la llevaron de inmediato al hospital", detalló. En otro momento de su relato, volvió a remarcar la situación crítica que atravesaba la paciente: "Estaba con 60/30 de presión".

Finalmente, la mujer fue trasladada a un hospital para continuar con la asistencia médica. No trascendieron datos sobre su identidad ni información acerca de su evolución clínica posterior.

El episodio ocurrió durante la escala en Río de Janeiro. Castro explicó que, si la emergencia se hubiera producido mientras el avión sobrevolaba el Atlántico, habría tenido que solicitar al comandante que regresara a la ciudad brasileña. La posibilidad de que la situación ocurriera en pleno cruce oceánico fue uno de los aspectos que el médico destacó al describir la gravedad del cuadro.

El mensaje que Castro envió a sus compañeros

La noticia de la intervención se conoció a través de los mensajes que Nelson Castro compartió con sus compañeros de TN y Radio Rivadavia. El periodista se encontraba rumbo al Vaticano para participar de la cobertura de la gira del papa León XIV por Uruguay, Argentina y Perú, aunque al momento de difundirse el episodio todavía no había arribado a Roma.

El relato fue reproducido este miércoles por Gonzalo Bañez, quien reemplaza a Castro en el programa radial. Durante la emisión, Bañez explicó que el periodista había enviado un mensaje al grupo de WhatsApp que reúne a la producción y al equipo del ciclo.

Según precisó, el texto fue compartido durante la noche, a las 00:01. En ese primer mensaje, Castro escribió: "Viajé con trabajo médico a bordo".

La frase llamó la atención de sus compañeros, que le consultaron qué había sucedido durante el trayecto. Ante las preguntas del equipo, el periodista explicó que había intervenido para asistir a una mujer que sufrió una descompensación cardíaca. Antes de brindar detalles sobre el cuadro, expresó: "Un momento, qué momento difícil".

La atención médica antes del traslado al hospital

En su intercambio con el equipo, Castro explicó que la paciente había presentado un bloqueo cardíaco severo y que la asistencia permitió estabilizarla lo suficiente como para esperar la llegada de la ambulancia. La mujer registraba una presión arterial de 60/30 y, de acuerdo con el relato del médico, había estado al borde de un paro.

La ambulancia llegó con una médica y paramédicos, quienes trasladaron a la pasajera de inmediato al hospital. Allí continuaría con la atención especializada, aunque hasta el momento no se difundieron detalles sobre su identidad ni sobre su estado de salud posterior.

La intervención de Castro se produjo mientras cumplía un viaje profesional hacia Roma, en el marco de la cobertura periodística de la gira papal. El médico y conductor compartió luego una frase que resumió la experiencia inesperada que le tocó atravesar a bordo del avión: "¡Viaje con trabajo médico a bordo, vamos!".

El episodio puso en primer plano la actuación de Castro ante una emergencia que, según sus propias palabras, podía haber tenido consecuencias aún más complejas si se hubiera producido durante el cruce del Atlántico. La pasajera fue estabilizada y derivada al hospital, mientras el periodista continuó su viaje hacia Italia para incorporarse a la cobertura de la visita del papa León XIV.