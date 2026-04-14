La UNCA se suma a "La Universidad no se apaga" en defensa de la educación pública

La Universidad Nacional de Catamarca (UNCA) llevará adelante mañana, miércoles 15 de abril, una jornada de 24 horas de actividades continuas bajo el lema "La Universidad no se apaga", en adhesión a la convocatoria nacional impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

La propuesta tiene como objetivo visibilizar la importancia del financiamiento universitario, la educación pública y la ciencia nacional, en el contexto de una agenda de acciones que busca abrir la discusión a toda la comunidad y reforzar el vínculo entre la universidad y la sociedad. Durante toda la jornada se desarrollarán diversas actividades abiertas, organizadas en distintos espacios de la universidad y también en la vía pública, con una dinámica que combinará instancias académicas, espacios de participación colectiva, debate institucional y propuestas culturales.

Clases públicas en las facultades

Uno de los ejes centrales de la jornada serán las clases públicas en cada facultad, previstas en un formato abierto y con presencia directa frente a las unidades académicas. Según se informó, estas actividades se realizarán en la vía pública, al frente de cada facultad, en dos franjas horarias definidas de 10 a 12 horas y de 18 a 21 horas.

La decisión de trasladar las clases al espacio público apunta a reforzar el carácter visible de la convocatoria, llevando el debate sobre el presente universitario a un ámbito de contacto directo con la comunidad.

La jornada busca así poner en primer plano la defensa de la educación pública y el financiamiento del sistema universitario, a través de propuestas académicas que mantendrán la actividad en cada unidad durante buena parte del día.

Radio abierta y reunión especial del Consejo Superior

A partir de las 17 horas, la programación continuará con una radio abierta en las escalinatas de la UNCA, concebida como un espacio de participación, reflexión y expresión colectiva. La actividad se perfila como uno de los momentos de mayor interacción comunitaria de la jornada, al reunir voces, testimonios y expresiones vinculadas con la defensa del sistema universitario.

Más tarde, a las 21 horas, tendrá lugar una reunión especial del Consejo Superior, el máximo órgano de gobierno universitario, en la que se abordarán definiciones institucionales vinculadas con la convocatoria.

Entre los puntos previstos para esa reunión figuran:

La adhesión al documento del CIN

La aprobación de un documento propio de la UNCA

El abordaje de la situación actual del sistema universitario

Este tramo de la jornada aportará la dimensión institucional y política de la convocatoria, con el pronunciamiento formal de la casa de estudios.

Cierre cultural en el Aula Magna

La programación culminará con un acto cultural en el Aula Magna, previsto entre las 22 y las 24 horas, donde se presentarán diversas expresiones artísticas de la comunidad universitaria.

El cierre artístico fue planteado como una instancia simbólica dentro de las 24 horas de actividades, integrando la participación de distintos sectores que forman parte de la vida académica y cultural de la UNCA. Como broche final de la jornada, a la medianoche se entonará el Himno Nacional Argentino, en un gesto de fuerte carga institucional y colectiva.