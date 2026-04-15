La UNCa visibilizó la crisis educativa con una jornada de clases públicas

La Universidad Nacional de Catamarca (UNCa) fue escenario este miércoles 15 de abril de una jornada de clases públicas que trasladó el ámbito académico a la calle como forma de protesta y visibilización. La iniciativa reunió a docentes, estudiantes y trabajadores nodocentes en diferentes puntos de la Casa de altos Estudios, en una acción colectiva que combinó intervención pedagógica y reclamo político.

El eje central de la convocatoria fue exponer la situación crítica que atraviesa el sistema universitario y exigir al gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. En este contexto, la calle se transformó en aula abierta, en un gesto que buscó interpelar tanto a la comunidad educativa como a la sociedad en su conjunto.

La actividad no fue aislada, sino que se enmarcó en una jornada de lucha nacional, atravesada por un fuerte deterioro presupuestario que afecta el funcionamiento de las universidades públicas en todo el país.

Facultades en movimiento: la academia sale al espacio público

Durante la mañana, distintas unidades académicas participaron activamente trasladando sus clases al espacio público.

Estas cátedras llevaron adelante sus contenidos en formato abierto, generando un espacio de intercambio que combinó formación académica y manifestación social. La decisión de dictar clases en la vía pública no solo respondió a una lógica de protesta, sino también a una intención de reafirmar el valor de la educación pública como derecho colectivo.

Por la tarde, la Facultad de Humanidades profundizó su participación con nuevas propuestas que extendieron la jornada:

A las 15 horas, una clase abierta continuó la dinámica iniciada por la mañana.

A las 19 horas, se realizó el conversatorio "Enseñar y aprender en contexto de crisis", un espacio de reflexión sobre los desafíos actuales del sistema educativo.

La continuidad horaria de las actividades evidenció una protesta sostenida a lo largo de todo el día, reforzando el carácter colectivo y persistente del reclamo.

Cultura y memoria: el cierre con un gesto simbólico

La jornada culminó durante la noche con una intervención artística y literaria que aportó una dimensión simbólica al reclamo. El departamento de Letras organizó un tendedero literario instalado sobre la vereda en Avenida Belgrano, donde se exhibieron textos producidos en el marco de la cátedra de Literatura Infantil y Juvenil.

La consigna que acompañó la instalación —"Prohibido apagar textos"— sintetizó el espíritu de la actividad: entender la escritura y la lectura como herramientas de memoria, pensamiento y პროyección. En este sentido, los textos fueron presentados como:

Memoria del pasado

Expresión del presente

Proyección hacia el futuro

Desde el profesorado de Letras se destacó el rol de los estudiantes en la defensa de estos valores, subrayando la importancia de una universidad que acompañe, promueva y sostenga el acceso al conocimiento.