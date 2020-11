El empresario panadero de la provincia, Juan Bó, habló sobre el aumento de los precios e insumos y las dificultades financieras y económicas que afectan al sector. Dijo que la venta de pan bajó entre un 60 y 75 %, dependiendo de la etapa de aislamiento que rige en Catamarca, en el marco de la pandemia por el Covid-19.

En ese contexto, el empresario dijo que los panaderos, como todos los sectores privados, se encuentran al borde de cerrar empresas por la crisis económica.

“Esta cuarentena cavernícola, como dicen algunos, acumulando deuda con el Estado y el Estado nos está intimando a pagar y parece increíble, haciendo malabares”, manifestó en diálogo con Radio Valle Viejo.

Y agregó que en solo 20 días, la harina modificó su precio, pasó a costar de $ 1.400 a $1.600 pesos. “No se vende nada, por lo que no sería para nosotros una solución aumentar el precio del pan”, dijo el empresario. Respecto de la baja significativa, Bó explicó: “En Etapa Amarilla, estamos en un 40 % de facturación, y cuando volvemos a la Etapa Roja o la cuarentena más estricta, no llegamos al 25 % de ventas. No se vende nada”, reiteró.

Además, consideró que como una única solución acumular deuda, tomar créditos y luego refinanciar dicha deuda con la moratoria, y opinó que es un círculo sin salida ya que se va acrecentando más aún la deuda.

En relación la ayuda del Gobierno, dijo que en su caso recibió el ATP (Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción), pero de forma parcial y que en estos momentos están complicados porque esa ayuda se suspendió.

“A fines de abril, anticipamos toda esta situación de crisis. En el sector privado estamos trabajando hasta 20 horas por día para poder mantenernos, y el aumento de los impuestos nos pone trabas”, expresó Bó.

Comentó que pidieron audiencia y las veces que se acercaron al Gobierno a pedir ayuda, quedó en nada y fueron solo puras promesas.

“Necesitamos que nos dejen trabajar para salir de esta crisis. Nos metieron miedo. Nunca estuve de acuerdo con esta cuarentena tan estricta. No teníamos casos y estábamos en Etapa Roja, y ahora tenemos un montón de casos y estamos en Etapa Amarilla. Explíquennos. Tengo empleados que le faltan 4 años para jubilarse, y no se puede hablar entonces de despidos. Tenemos que redoblar los esfuerzos por seguir”, concluyó el empresario catamarqueño.