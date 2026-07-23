La Virgen de Luján llega a Catamarca en una peregrinación por la paz y la unidad

En el marco de su recorrido por distintos puntos del país, este lunes 27 de julio llegarán a la Diócesis de Catamarca las imágenes de Nuestra Señora de Luján y el Negrito Manuel, como parte de la Peregrinación y Misión por la Unidad de la Argentina.

La iniciativa se desarrolla bajo la consigna "Con María de Luján y su fiel esclavo Manuel, caminamos hacia los 400 años, somos de la Virgen nomás", y propone un recorrido por las provincias argentinas como preparación para la celebración de los 400 años del Milagro de la Virgen de Luján, reconocida como Patrona de Argentina.

La peregrinación nació a partir de un grupo de mujeres pertenecientes a distintas diócesis de Buenos Aires, quienes comenzaron a compartir la Misión con la Virgen, cada una en su propio territorio. Con el tiempo, a la propuesta se sumaron algunos varones y familias, ampliando la participación en una iniciativa que se presenta como un gesto misionero y comunitario.

La inspiración de la visita

Los organizadores explicaron que esta peregrinación constituye un gesto misionero que evoca la visita de María a su pariente Isabel.

El objetivo es acompañar a la Virgen María en su advocación de Luján, recorriendo a pie las provincias de la Argentina bajo el lema "Por la paz y la unidad de la Argentina".

La misión propone que el recorrido no sea únicamente un desplazamiento entre distintos lugares, sino también una forma de encuentro con pueblos, regiones, comunidades y familias. "Buscamos, además, unir los pueblos, las regiones, hermanando y reuniendo a las personas, las familias y las comunidades junto a la Virgen, quien nos visita y camina con nosotros", manifestaron los organizadores.

La propuesta pone en el centro la presencia de la Virgen como punto de encuentro y como figura que acompaña el camino de las comunidades que participan de la peregrinación.

La memoria de la historia original de Luján

Durante la peregrinación también se hará memoria de la historia del acontecimiento original de Luján, de su significado y de la vigencia pastoral y comunitaria que tiene en la actualidad, a 400 años de aquel acontecimiento.

En ese marco, la misión también presenta la figura de Manuel, descrito por los organizadores como elegido por la Virgen de Luján con amor preferencial, en una comparación con San Juan Diego, elegido por la Virgen de Guadalupe.

La presencia conjunta de las imágenes de Nuestra Señora de Luján y el Negrito Manuel forma parte de una propuesta que busca recuperar esa historia y ponerla en diálogo con la vida pastoral y comunitaria de los distintos lugares que atraviesa la peregrinación.

Una misión que se extenderá hasta 2030

La peregrinación es llevada adelante por misioneras y misioneros y se desarrolla en distintos tramos a lo largo de varios años.

Según explicaron sus organizadores, la iniciativa concluirá en 2030 y presenta una modalidad particular: el recorrido se realiza desde la madrugada hasta el mediodía, mientras que durante la tarde se suma la misión en cada lugar.

Las actividades de la tarde se organizan según la disposición pastoral de cada comunidad y pueden incluir distintas acciones de presencia y acompañamiento:

Visitas a hospitales.

Visitas a hogares de ancianos.

Visitas a hogares de recuperación de las adicciones.

Recorridos por barrios en especial.

La misión busca así ampliar el alcance de la peregrinación y establecer un contacto directo con distintos sectores de las comunidades que reciben la visita de las imágenes.

El itinerario de la peregrinación por Catamarca

La visita a la provincia tendrá un recorrido definido entre el lunes 27 y el viernes 31 de julio. El itinerario previsto es el siguiente:

Lunes 27: La Viña - La Merced.

La Viña - La Merced. Martes 28: La Merced - Amadores.

La Merced - Amadores. Miércoles 29: Amadores - Yocán - El Portezuelo.

Amadores - Yocán - El Portezuelo. Jueves 30: El Portezuelo - San Fernando del Valle de Catamarca.

El Portezuelo - San Fernando del Valle de Catamarca. Viernes 31: San Fernando - La Gruta.

El trayecto permitirá que las imágenes recorran distintos puntos de la provincia antes de llegar a la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca y continuar luego hacia el Santuario de la Gruta de la Virgen del Valle.

La presencia de la Virgen en la Capital

El jueves 30 de julio, ya en la Capital, se desarrollarán distintas actividades de presencia y misión. Entre las 15.00 y las 18.00, la Virgen estará presente en las inmediaciones de la Maternidad Provincial.

Luego, a las 19.00, se celebrará la Santa Misa en la Catedral. La agenda continuará el viernes 31, cuando entre las 9.00 y las 13.00 se desarrollará la presencia de la Virgen en la peatonal Rivadavia y la Terminal de Ómnibus.

Por la tarde, a las 15.00, comenzará la peregrinación desde el Santuario Catedral hasta el Santuario de la Gruta de la Virgen del Valle. Al llegar al santuario, se celebrará la Santa Misa.