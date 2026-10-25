La Virgen del Valle inicia una nueva semana de visitas a instituciones y organismos

Este lunes 26 de octubre comenzará una nueva semana de visitas de la imagen peregrina de la Virgen del Valle a instituciones civiles y organismos públicos de Catamarca, en el marco de la preparación para las fiestas en honor de la Inmaculada Concepción, que se desarrollarán desde el 29 de noviembre hasta el 8 de diciembre.

La iniciativa permite que distintas instituciones reciban a la Madre Morena en sus propios espacios, como parte del camino de preparación para una de las celebraciones religiosas señaladas en el calendario de la comunidad catamarqueña. Durante los próximos días, el recorrido comprenderá dependencias provinciales y municipales, establecimientos educativos, emisoras radiales, organismos vinculados con la Justicia, espacios de atención sanitaria y una institución vecinal.

El cronograma previsto para esta semana establece días y horarios específicos para cada visita, desde la mañana hasta la tarde y, en algunos casos, durante una franja horaria más extensa. De esta manera, la imagen peregrina continuará acercándose a diferentes ámbitos de la vida institucional y comunitaria.

Las actividades se extenderán desde el lunes 26 hasta el viernes 30 de octubre. En cada jornada, las instituciones incluidas en el programa recibirán la visita dentro de los horarios informados, como parte de una agenda que continuará durante las semanas siguientes.

Lunes 26: primeras visitas en dependencias provinciales

La agenda comenzará el lunes 26 de octubre con dos visitas a organismos de la administración provincial. La imagen de la Virgen del Valle estará presente en Vialidad Provincial y en el Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte.

El cronograma contempla los siguientes horarios:

Vialidad Provincial: de 9.00 a 11.00.

Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte: de 8.30 a 12.00.

Ambas instituciones forman parte de la apertura de una nueva semana del recorrido de la imagen peregrina. Los horarios establecidos delimitan los períodos previstos para recibirla en cada dependencia durante la jornada inicial.

Martes 27: una jornada con escuelas, radios y el CD

El martes 27 tendrá una agenda que incluirá un establecimiento educativo municipal, una emisora radial y las oficinas del Concejo Deliberante de la Municipalidad de la Capital ubicadas en el predio del Urbano Girardi.

La primera institución de la jornada será la Escuela Municipal Nº 3 Gustavo Gabriel Levene, situada en el barrio Eva Perón, que recibirá la visita entre las 8.30 y las 18.00. Se trata de la franja horaria más extensa consignada para las actividades de ese día. También está prevista la visita a Radio FM Vega 53.1, entre las 9.00 y las 12.30. A su vez, la imagen peregrina llegará a las oficinas del Concejo Deliberante de la Municipalidad de la Capital, ubicadas en el predio del Urbano Girardi, de 9.30 a 12.00.

La programación del martes reunirá así espacios educativos, medios de comunicación y dependencias legislativas municipales dentro de una misma jornada. Cada institución cuenta con un horario establecido para recibir a la Virgen del Valle.

Miércoles 28: visitas en el barrio 100 Viviendas y Radio República

El miércoles 28 de octubre, el recorrido continuará con dos actividades programadas durante la mañana. La imagen peregrina visitará el EPC Norte, ubicado en el barrio 100 Viviendas, entre las 8.30 y las 12.00. Posteriormente, dentro de la agenda prevista para esa jornada, se encuentra la visita a Radio República, de 10.00 a 12.00.

La programación mantiene la presencia de la Virgen del Valle en instituciones educativas y medios de comunicación, dos de los ámbitos incluidos en el itinerario semanal. Los horarios comunicados permiten identificar las franjas previstas para cada una de las actividades.

Jueves 29: el recorrido llegará a un CAPS y a Inspección General

Para el jueves 29 de octubre están programadas dos visitas: una al CAPS Carlos Bravo y otra a la Dirección de Inspección General.

El CAPS Carlos Bravo recibirá a la imagen peregrina entre las 9.00 y las 19.00, mientras que la visita a la Dirección de Inspección General se desarrollará de 8.00 a 12.30.

La jornada incluirá así una institución vinculada con la atención sanitaria y una dependencia de la administración pública. Como en las fechas anteriores, el cronograma establece horarios específicos para cada lugar, dentro de la continuidad del recorrido preparatorio para las fiestas de la Inmaculada Concepción.

Viernes 30: cierre semanal con organismos públicos

El viernes 30 de octubre finalizará la agenda semanal con tres visitas. La imagen de la Virgen del Valle estará en las Fiscalías de Cámaras Civiles, la Defensoría del Pueblo de Catamarca y el Centro Vecinal Aldo Cancino.

Los horarios previstos son los siguientes:

Fiscalías de Cámaras Civiles: de 8.00 a 12.30.

Defensoría del Pueblo de Catamarca: de 9.00 a 12.00.

Centro Vecinal Aldo Cancino: de 16.00 a 20.00.

La programación del viernes combinará visitas a organismos públicos con una actividad en un espacio vecinal durante la tarde. Con estas tres instituciones concluirá la agenda prevista para la semana comprendida entre el lunes 26 y el viernes 30 de octubre.

Cómo inscribirse para recibir a la Virgen del Valle

Las visitas de la imagen peregrina continuarán hasta el 20 de noviembre. Las instituciones y los interesados en recibir a la Madre Morena deben realizar la inscripción correspondiente en la Secretaría de la Catedral.

Para facilitar la organización de las próximas visitas, se informó que las inscripciones pueden efectuarse de lunes a viernes, en dos franjas horarias: por la mañana, de 8.00 a 12.00, y por la tarde, de 17.00 a 21.00.

Los datos para solicitar la visita son los siguientes:

Lugar de inscripción: Secretaría de la Catedral.

Días de atención: de lunes a viernes.

Horario matutino: de 8.00 a 12.00.

Horario vespertino: de 17.00 a 21.00.

Teléfono fijo: 4422505.

Fecha hasta la que se realizarán las visitas: 20 de noviembre.