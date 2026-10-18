La Virgen del Valle visitará organismos e instituciones de Catamarca esta semana

Las visitas de la imagen peregrina de la Virgen del Valle continuarán esta semana por distintas instituciones y organismos públicos de Catamarca, como parte de las actividades preparatorias para las próximas Fiestas Marianas.

El recorrido se extenderá del lunes 19 al viernes 23 de octubre e incluirá dependencias provinciales y municipales, centros de salud, establecimientos educativos y otras instituciones.

Cronograma de visitas

Lunes 19 de octubre

De 10 a 12: Secretaría de Presupuesto, en el Pabellón N.º 28 del CAPE.

Martes 20 de octubre

9: Centro de Rehabilitación N.º 2.

9.30: Oficinas de la Subsecretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de la Capital.

18.30: Banda de Música.

Miércoles 21 de octubre

De 9 a 12: Casa de la Mujer.

De 14 a 18: Posta Sanitaria San José Obrero.

De 18 a 19.30: Escuela N.º 48 Ramón Rosa Olmos.

Jueves 22 de octubre

De 8.30 a 17: Poder Legislativo.

De 8.30 a 12.30: Dirección Provincial de Adultos Mayores.

De 14.30 a 18: Escuela N.º 229 Guillermo Correa, en El Bañado.

De 16 a 20: Centro Vecinal General San Martín.

Viernes 23 de octubre

De 8.30 a 15: Banco Macro.

De 8.30 a 12: Higiene Urbana de la Municipalidad de la Capital.

De 16 a 19: Escuela de Deporte.

Las visitas forman parte del camino de preparación espiritual para las Fiestas Marianas 2026, que se desarrollarán entre el 29 de noviembre y el 8 de diciembre en honor de la Inmaculada Concepción.