La Virgen del Valle visitará organismos e instituciones de Catamarca esta semana

Las visitas de la imagen peregrina de la Virgen del Valle continuarán esta semana por distintas instituciones y organismos públicos de Catamarca, como parte de las actividades preparatorias para las próximas Fiestas Marianas.
El recorrido se extenderá del lunes 19 al viernes 23 de octubre e incluirá dependencias provinciales y municipales, centros de salud, establecimientos educativos y otras instituciones.
Cronograma de visitas
Lunes 19 de octubre
De 10 a 12: Secretaría de Presupuesto, en el Pabellón N.º 28 del CAPE.
Martes 20 de octubre
9: Centro de Rehabilitación N.º 2.
9.30: Oficinas de la Subsecretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de la Capital.
18.30: Banda de Música.
Miércoles 21 de octubre
De 9 a 12: Casa de la Mujer.
De 14 a 18: Posta Sanitaria San José Obrero.
De 18 a 19.30: Escuela N.º 48 Ramón Rosa Olmos.
Jueves 22 de octubre
De 8.30 a 17: Poder Legislativo.
De 8.30 a 12.30: Dirección Provincial de Adultos Mayores.
De 14.30 a 18: Escuela N.º 229 Guillermo Correa, en El Bañado.
De 16 a 20: Centro Vecinal General San Martín.
Viernes 23 de octubre
De 8.30 a 15: Banco Macro.
De 8.30 a 12: Higiene Urbana de la Municipalidad de la Capital.
De 16 a 19: Escuela de Deporte.
Las visitas forman parte del camino de preparación espiritual para las Fiestas Marianas 2026, que se desarrollarán entre el 29 de noviembre y el 8 de diciembre en honor de la Inmaculada Concepción.