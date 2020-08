La vuelta de las clases presenciales en San Juan: de la emoción de los alumnos a la preocupación de los padres

Los alumnos de los últimos años de primaria y secundaria de las escuelas de 14 departamentos de San Juan volvieron a las aulas este lunes. Se trata de la primera provincia del país en habilitar la presencialidad. A diferencia de marzo, llegaron con barbijos, les tomaron la fiebre, tuvieron que colocarse alcohol en gel y se formaron con distanciamiento social.

El acto oficial, con la presencia de autoridades provinciales, se realizó a las 9 de la mañana en la escuela "12 de Agosto", del departamento de Pocito. Allí una banda que presumía los colores de la bandera argentina, aguardaba a ser desatada para inaugurar algunas refacciones realizadas en el edificio para adaptarlo a la nueva normalidad.

Tanto padres y alumnos se mostraron emocionados por el regreso, algunos todavía estaban un poco dormidos, producto de más de cuatro meses sin la rutina de tener que levantarse temprano. En la entrada del colegio, personal de seguridad le tomaba la fiebre a todo aquel que ingresaba a la institución.

En diálogo con TN, la mamá de un alumno de sexto grado, reconoció: "Estoy preocupada por que todo esté bien y que los chicos se cuiden". Sin embargo, se destacó el logro de que los estudiantes puedan volver a clase.

Otra mamá, llamada Verónica, asumió: "Me gusta que hayan empezado de nuevo, es su último año, me preocupaba un poco eso porque tiene que tener una base para un primer año como debe ser. No tenemos virus circulante en San Juan por lo que me parece bien volver tomando las medidas correspondientes.

Más allá de la emoción por el "segundo primer día de clases 2020" de sus hijos, los padres tuvieron que permanecer fuera de la institución para evitar aglomeraciones de gente. Desde allí, se mostraron confiados y aseguraron que los chicos necesitaban este cambio. "Les hace bien a los chicos porque están mucho encerrados, nos ha costado mucho esta etapa", remarcó una mamá.

Al ingresar, cada alumno recibió un kit de higiene, con alcohol en gel, toalla personal, jabón líquido, un barbijo y un instructivo, entregados por el Ministerio de Educación. A su vez, se ventilarán y limpiarán las aulas cada 80 minutos. Los recreos serán escalonados para garantizar el distanciamiento social.

Alejandra, docente del colegio, contó que se estuvieron preparando desde hace mucho tiempo para este momento y se mostró muy contenta. "Lo deseábamos con los chicos, los extrañábamos". Esta semana se reunirá con una parte de su curso y, la próxima, con la mitad restante. Esta separación se hace para garantizar la distancia de dos metros entre los bancos, dentro de las aulas.

En relación al desafío de la docencia en forma virtual, la maestra contó: "Al principio costó la virtualidad porque no estábamos acostumbradas pero luego nos familiarizamos y logramos terminar bien".

De punta en blanco, Priscila, una alumna de sexto contó que estaba muy ansiosa por volver. Y aseguró que estudiar a distancia le trajo "momentos complicados".

Según reveló el ministro de Educación Nicolás Trotta en diálogo con TN, esta medida abarca a 10.500 estudiantes. Incluye también a escuelas para adultos y rurales multigrado. Los únicos departamentos que no regresaron a las aulas son la Capital y el Gran San Juan, que analizarán la experiencia de sus vecinos para organizar la vuelta en las próximas semanas.

Este lunes, la secretaria de Acceso a la Salud Carla Vizzotti e destacó "la importancia que tiene empezar a avanzar, a generar experiencias y a compartir esas experiencias en relación a la presencialidad en espacios educativos". (Fuente TN)