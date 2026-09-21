La zona sur de la Capital sin agua por la rotura de una cañería

La empresa Aguas de Catamarca informó que distintos sectores de la zona sur de la Capital se encuentran actualmente afectados por la interrupción del servicio de agua potable como consecuencia de la rotura de una cañería de PRFV de 400 mm.

La avería se produjo sobre avenida La Costanera, en la ribera del río del Valle, y obligó a interrumpir el suministro en diferentes sectores de esa zona de la ciudad mientras se llevan adelante las tareas necesarias para reparar la infraestructura dañada. La situación afecta a una importante cantidad de barrios y sectores aledaños, por lo que desde la empresa se comunicó el motivo de la interrupción y se informó que los trabajos continuarán durante buena parte de la jornada.

Los barrios afectados por la falta de agua

De acuerdo con la información difundida por la distribuidora, la interrupción del servicio alcanza a los siguientes barrios y sectores:

20 de Marzo.

La Viñita.

Alcira Sur.

Comunitario.

Juan Domingo Perón.

La Tablada.

Los Troncos.

Loteo Jardín Sussex.

Municipal.

Solidaridad y Altruismo.

Villa Eumelia.

Villa Eumelia 2° Etapa.

Villa Eumelia 3° Etapa.

Virgen Niña.

Zonas aledañas.

La interrupción, por lo tanto, comprende distintos barrios ubicados en la zona sur de la Capital y sectores próximos al área donde se produjo la rotura de la cañería.

Los trabajos continuarán hasta la tarde

La Sapem indicó que las tareas de reparación se extenderán hasta horas de la tarde. Durante ese período, los sectores mencionados continuarán afectados por la interrupción del servicio de agua potable. La empresa señaló además que, una vez finalizadas las tareas, el suministro se normalizará de manera progresiva. Esto implica que la restitución del servicio se producirá gradualmente luego de que concluyan los trabajos sobre la cañería dañada.

La comunicación busca informar a los usuarios afectados sobre las razones de la falta de agua y sobre el proceso previsto para la recuperación del servicio.

Canales para consultas y reclamos

Ante la interrupción del suministro, Aguas de Catamarca puso a disposición de los usuarios sus canales de contacto para realizar consultas y reclamos.

Los medios informados por la empresa son: