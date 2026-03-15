Laguna Blanca fue sede de una nueva edición de la feria ganadera y artesanal "La Chimpiada"

La localidad de Laguna Blanca fue escenario de la 9° edición de la Feria Ganadera, Artesanal y Productiva "La Chimpiada", un evento que reunió a productores de la región y puso en valor la actividad productiva de la Puna catamarqueña.

La feria fue organizada por la Municipalidad de Villa Vil junto con el Ministerio de Desarrollo Productivo y convocó a productores, artesanos y técnicos en distintas actividades vinculadas al sector ganadero y a la economía local.

Durante las jornadas se realizaron juzgamientos de camélidos y ovinos, además de charlas técnicas, exposiciones, talleres de capacitación y espacios de intercambio y comercialización entre productores

9º edición de la Feria Ganadera, Artesanal y Productiva "La Chimpiada"

El evento también incluyó propuestas culturales, como degustaciones de platos típicos, concursos de hilado y presentaciones de música andina, que formaron parte de la celebración de las tradiciones de la región.

Uno de los momentos destacados fue la competencia "Campeón de Campeones". En la categoría hembra, el máximo reconocimiento fue para el productor Luis Mamani, de Antofagasta de la Sierra, mientras que en la categoría macho el premio fue para Gervacio Casimiro, de Corral Blanco, en el departamento Belén.

Desde la organización destacaron que la feria tiene como objetivo fortalecer el acompañamiento a los productores y poner en valor la producción local dentro de la jurisdicción.