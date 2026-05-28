Lanzaron el Programa de Gestión Menstrual 2026 con capacitaciones sobre ESI

El Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia, a través de la Secretaría de Asuntos Institucionales y de la Dirección Provincial de Mujeres, Género y Diversidad, realizó el lanzamiento del Programa Gestión Menstrual 2026, una iniciativa orientada a fortalecer las acciones vinculadas a la gestión menstrual en el interior provincial y promover políticas públicas con perspectiva de derechos, igualdad y equidad.

La actividad se desarrolló en el departamento Paclín, específicamente en las escuelas secundarias de Amadores y La Merced, donde se llevaron adelante talleres de capacitación y sensibilización destinados a jóvenes de la jurisdicción. La propuesta incluyó además capacitaciones sobre Educación Sexual Integral (ESI) y vínculos sanos, con el objetivo de generar espacios de información, acompañamiento y concientización para adolescentes y estudiantes de la región.

El lanzamiento del programa en escuelas del interior

El lanzamiento del Programa Gestión Menstrual 2026 tuvo lugar en dos establecimientos educativos del departamento Paclín:

La Escuela Secundaria Rural N°17 de Amadores.

La Escuela Agroganadera Fray Vicente Alcaraz de La Merced.

En ambas instituciones se concretaron actividades destinadas a estudiantes y jóvenes de la jurisdicción, en el marco de una política integral impulsada por el Estado provincial para fortalecer el acceso a herramientas de gestión menstrual y promover el abordaje de temáticas vinculadas a la salud, la educación y los vínculos sanos.

Durante la jornada se desarrollaron talleres de capacitación y sensibilización coordinados por profesionales especializadas, quienes trabajaron contenidos relacionados con la Educación Sexual Integral y la importancia de garantizar información adecuada sobre menstruación, salud y autonomía.

La entrega de kits menstruales reutilizables

Uno de los ejes centrales de la actividad fue la entrega de kits menstruales a estudiantes de las instituciones participantes. En total, se distribuyeron 105 kits menstruales a alumnas de la Escuela Secundaria Rural N°17 de Amadores y de la Escuela Agroganadera Fray Vicente Alcaraz de La Merced.

Los kits fueron entregados a través de la Dirección Provincial de Mujeres, Género y Diversidad y contienen:

Una copa menstrual.

Toallitas reutilizables.

Según se informó durante la actividad, estos elementos fueron pensados para generar el menor impacto ambiental posible, promoviendo alternativas reutilizables y sostenibles para la gestión menstrual. Además de la entrega de kits, más de cien jóvenes participaron de las capacitaciones desarrolladas durante la jornada.

Las profesionales a cargo de las capacitaciones

Las actividades de formación y sensibilización estuvieron a cargo de:

Sabrina Cabrera.

Yesica Pacheco.

Las obstetras Noemí Nieto y Marianela Burgos del Área Programática 2.

La capacitación contó además con el aval del Ministerio de Educación de la provincia y de la Dirección de Género del municipio de Paclín, a cargo de Lourdes de la Torre. La participación de equipos interdisciplinarios permitió abordar la temática desde distintas perspectivas vinculadas a la salud, la educación y los derechos, en el marco de las acciones impulsadas por el programa provincial.

"Una cuestión de derechos y de equidad"

Durante el lanzamiento, la directora Belky Pennise Zavaley destacó la importancia de sostener políticas públicas vinculadas a la gestión menstrual y remarcó el valor de garantizar presencia estatal en el interior provincial.

"Esto es una cuestión de derechos y de equidad, la de poder continuar con estas políticas públicas con perspectiva en tiempos tan adversos, que podamos como Estado provincial estar presente y sobre todo llegar a los lugares del interior provincial para garantizar los derechos a la salud, educación, no discriminación e igualdad y autonomía, no es un dato menor", expresó. La funcionaria señaló además que muchas niñas, adolescentes y mujeres que menstrúan enfrentan dificultades para gestionar su menstruación "con calidad" y vivirla de manera "digna, segura y libre".

En ese sentido, detalló distintas problemáticas que afectan el acceso a una adecuada gestión menstrual:

Las barreras económicas para acceder a productos de gestión menstrual.

La falta de información sobre menstruación.

La persistencia de tabúes y estigmas.

La ausencia de infraestructura adecuada.

Según explicó, esas dificultades tienen consecuencias directas sobre:

La salud.

La educación.

El bienestar de quienes menstrúan.

Belky Pennise Zavaley sostuvo además que este tipo de programas buscan "sanear o reducir" esas problemáticas mediante acciones concretas impulsadas desde el Estado provincial.

La gestión menstrual en la agenda pública

Durante la actividad también se recordó que el 28 de mayo de 1988 fue establecido el Día de la Gestión Menstrual.

La fecha tiene como objetivo instalar la temática en la agenda pública y promover una discusión orientada a eliminar los tabúes y las desigualdades vinculadas a la menstruación.

En ese marco, el lanzamiento del Programa Gestión Menstrual 2026 fue presentado como parte de una política integral orientada a fortalecer derechos, ampliar el acceso a productos de gestión menstrual y generar instancias de capacitación y sensibilización en distintos puntos del interior provincial.