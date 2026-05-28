Por rotura de una cañería, habrá corte de sumistro: los barrios afectados

Aguas de Catamarca informó que personal técnico de la empresa se encuentra trabajando en la reparación de una cañería de PRFV de 400 milímetros ubicada en la traza de los pozos N°52 y N°55, sobre Avenida Costanera Sur. La intervención generará complicaciones en el suministro de agua potable en numerosos barrios de la Capital durante gran parte de la jornada.

De acuerdo con lo comunicado oficialmente, las tareas de reparación provocarán baja presión y falta de agua hasta horas de la tarde, situación que impactará sobre distintos sectores residenciales que dependen del sistema afectado.

La empresa detalló que el inconveniente se originó en una cañería de gran diámetro, elemento clave dentro de la red de distribución que abastece a una importante cantidad de usuarios en la ciudad. En ese marco, los equipos operativos trabajan sobre la infraestructura dañada con el objetivo de restablecer el servicio una vez finalizadas las tareas técnicas.

Los barrios afectados

Según informó Aguas de Catamarca, los sectores que registrarán inconvenientes en el suministro son los siguientes:

Barrio 100 Viviendas

Barrio 18 Viviendas

Barrio 20 de Marzo

Barrio La Viñita

Barrio 40 Viviendas

Barrio 50 Viviendas

Barrio 70 Viviendas

Barrio Alcira Sur

Barrio Comunitario

Barrio Juan Domingo Perón

Barrio La Tablada

Barrio La Viñita

Barrio Los Troncos

Loteo Jardín Sussex

Barrio Municipal

Barrio Solidaridad y Altruismo

Villa Eumelia

Barrio Virgen Niña

La empresa indicó que la afectación podría traducirse tanto en una disminución considerable de la presión como en cortes temporales del suministro, dependiendo de la ubicación y del nivel de reservas domiciliarias existentes en cada sector.

Asistencia a usuarios

Ante la interrupción parcial del suministro, Aguas de Catamarca confirmó que dispondrá de camiones cisterna para asistir a usuarios considerados sensibles o prioritarios dentro del sistema sanitario y educativo.

Con esta medida, la empresa busca garantizar el abastecimiento mínimo indispensable en instituciones que requieren provisión continua de agua para el desarrollo de sus actividades habituales y la atención de la población.

Finalmente, la prestataria recordó que los usuarios pueden comunicarse con los canales oficiales habilitados para realizar consultas, reportar inconvenientes o efectuar reclamos vinculados con el servicio.

Las vías de contacto disponibles son:

Línea gratuita: 0800-888-8255

WhatsApp: 383-4900314

Desde la empresa señalaron que estos canales permanecerán activos para brindar información sobre el avance de las tareas y la evolución del servicio en los barrios afectados por la reparación de la cañería de PRFV de 400 milímetros ubicada en la zona de Avenida Costanera Sur.