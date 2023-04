"Basta de encubrimiento": La familia de Rojas marchó nuevamente pidiendo justicia

La nueva manifestación sumó más apoyo de la comunidad que acompañó a los hijos del exministro desde el Paseo La Alameda hasta la Plaza 25 de Mayo. Lo distintivo fue la presencia de integrantes del Ejecutivo provincial, el jefe de la comuna capitalina, Gustavo Saadi, quienes en esta oportunidad sí decidieron decir presente. La oposición volvó a estar presente, como lo viene haciendo desde las primeras marchas. Leé la nota completa…

Educación Privada aseguró que enviaba a APANE los fondos para cancelar los aportes patronales

La institución será auxiliada por la Provincia para saldar la deuda con AFIP y de esa manera, poder ponerse al día con las contribuciones que tiene pendiente con el personal. Leé la nota completa…

Intento de femicidio: La Policía encontró al sujeto que apuñaló a su ex y la creyó muerta

Fue durante un procedimiento hoy a la mañana. Ahora será imputado e indagado por el fiscal Martín Camps. Leé la nota completa…

La fiscalía pidió 4 años de cárcel para conductor que provocó la muerte de un padre y su hijo

Fue durante los alegatos que se expusieron hoy a la mañana en el Juzgado Correccional N°1. La audiencia se suspendió y se pasó para el próximo viernes. El juez ordenó la desgrabación de la audiencia y corroborar el planteo de la defensa. Leé la nota completa…

Docentes y policías enojados con el Gobierno, quedaron afuera del pago del bono provincial

A poco días de efectivizarse el pago del plus, los trabajadores se mostraron sorprendidos, al aparecer los referentes gremiales que participaron de la mesa de negociación salarial con el Ejecutivo, no habrían informado que no podrán cobrar el extra salarial 2023. Leé la nota completa…