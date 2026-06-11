Ley Nicolas: Catamarca impulsa la formación sobre calidad y seguridad sanitaria

El Ministerio de Salud de la provincia continúa desarrollando acciones orientadas al fortalecimiento de la calidad de atención y la seguridad sanitaria en todos los niveles del sistema de salud. En ese marco, se llevó adelante una capacitación sobre la denominada Ley Nicolás en la Maternidad Provincial 25 de Mayo, una actividad destinada a residentes de distintas especialidades que se desempeñan en la provincia.

La iniciativa forma parte de una estrategia de formación impulsada por la cartera sanitaria con el propósito de profundizar el conocimiento y promover la implementación de una normativa que apunta a mejorar los estándares de calidad y seguridad en los procesos de atención sanitaria. El objetivo central es contribuir tanto a la protección de los pacientes como al fortalecimiento de las condiciones de trabajo de los equipos de salud.

Una normativa orientada a todo el sistema sanitario

La capacitación permitió abordar los principales aspectos de la Ley Nicolás, una herramienta que propone una mirada integral sobre el funcionamiento del sistema de salud y sobre la manera en que se desarrollan los procesos de atención. Al respecto, la referente de la Dirección de Planeamiento y Calidad de Atención, Virginia del Arco, explicó que la normativa tiene un alcance amplio y no se limita únicamente a la relación entre profesionales y pacientes.

"La Ley Nicolás es una ley de calidad y seguridad sanitaria que no se centra únicamente en el paciente, sino en todo el sistema de salud", señaló la funcionaria al referirse al espíritu de la legislación y a los cambios que busca impulsar dentro de las instituciones sanitarias.

Esta perspectiva amplía el enfoque tradicional sobre la calidad asistencial y promueve una comprensión más profunda de los factores que intervienen en la atención de la salud, incorporando herramientas destinadas a optimizar el funcionamiento general del sistema.

Un cambio de paradigma en los procesos de atención

Uno de los aspectos centrales abordados durante la jornada estuvo relacionado con la transformación conceptual que plantea la normativa respecto de los errores y los procesos asistenciales.

Según explicó Virginia del Arco, la Ley Nicolás propone una nueva mirada sobre la gestión sanitaria y sobre la forma de abordar las situaciones que se producen dentro de los servicios de salud.

"Hablamos de un cambio de paradigma. Ya no se trata solamente de abordar la mala praxis o la responsabilidad individual, sino de reconocer los errores como oportunidades de mejora, promoviendo la protocolización y estandarización de los procesos dentro del sistema sanitario para brindar una atención más segura y de mayor calidad", expresó.

Este enfoque apunta a fortalecer mecanismos de aprendizaje institucional que permitan identificar oportunidades de mejora y generar procedimientos cada vez más seguros, mediante la implementación de protocolos y estándares comunes para los equipos de salud.

Entre los conceptos destacados durante la capacitación se encuentran:

• La mejora de los estándares de calidad en la atención sanitaria.

• El fortalecimiento de la seguridad en los procesos asistenciales.

• La protección de los pacientes dentro del sistema de salud.

• La promoción de condiciones de trabajo más seguras para los equipos sanitarios.

• La protocolización y estandarización de los procesos de atención.

• La incorporación de herramientas que permitan transformar los errores en oportunidades de mejora.

La importancia de la formación

Otro de los ejes de la actividad estuvo vinculado a la necesidad de incorporar estos contenidos desde los primeros años de formación de los profesionales de la salud. En ese sentido, Del Arco destacó la relevancia de trabajar con los residentes, quienes se encuentran transitando una etapa clave de aprendizaje y construcción de prácticas profesionales.

"Es una ley nueva, sancionada el año pasado y puesta en práctica este año. Nos parece fundamental comenzar a trabajar estos contenidos con los residentes para luego extender la capacitación a todos los equipos de salud de la provincia", afirmó.

La decisión de iniciar este proceso formativo con residentes responde a la intención de generar una base sólida de conocimientos sobre calidad y seguridad sanitaria, favoreciendo la incorporación temprana de estos principios en el ejercicio profesional.

Compromiso con la calidad y la mejora continua

La capacitación desarrollada en la Maternidad Provincial 25 de Mayo forma parte de una política orientada al fortalecimiento permanente de los recursos humanos del sistema de salud.

A través de estas acciones, el Ministerio de Salud reafirma su compromiso con la formación continua de los profesionales y con la implementación de estrategias que contribuyan a consolidar una atención sanitaria cada vez más segura, eficiente y centrada en la calidad.

La puesta en marcha de instancias de capacitación sobre la Ley Nicolás representa un paso dentro de ese proceso de construcción institucional, promoviendo una cultura de mejora continua que involucra a todos los actores del sistema sanitario y que busca fortalecer la calidad de atención en beneficio de toda la comunidad.