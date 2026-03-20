Licencia de conducir: las 3 preguntas del examen que muchas personas no saben responder

El examen de licencia de conducir integra una serie de interrogantes técnicas donde tres preguntas específicas suelen complicar a los aspirantes.

Estas consultas evalúan el conocimiento sobre prioridades de paso, señalización vial y normativas de seguridad. La obtención del registro de conducir en Argentina exige la aprobación de una instancia teórica rigurosa, obligatoria y eliminatoria.

Según las estadísticas de los centros de emisión, la mayoría de los errores se concentran en situaciones de prioridad de paso en encrucijadas y rotondas, donde la normativa técnica suele ser malinterpretada por quienes no profundizaron en el estudio del manual oficial.

Uno de los puntos críticos aparece al enfrentar una encrucijada sin semáforos en zonas urbanas de alto tránsito.

Muchos aspirantes olvidan que la derecha siempre tiene prioridad, salvo excepciones muy puntuales como las vías ferroviarias, los vehículos de emergencia o las encrucijadas con avenidas.

Otra de las preguntas que genera mayores dificultades es la referida a la circulación correcta y segura en rotondas. La normativa técnica establece que quien circula por la calzada circular tiene siempre la prioridad de paso frente a quien intenta ingresar desde cualquier calle lateral.

No obstante, la falta de práctica en esta infraestructura vial induce a errores conceptuales recurrentes durante la evaluación teórica.

Las 3 preguntas que muchos fallan

¿Quién tiene prioridad de paso en una encrucijada sin semáforos? (Respuesta: el vehículo que viene por la derecha, salvo excepciones como avenidas, emergencias o ferrocarril).

(Respuesta: el vehículo que viene por la derecha, salvo excepciones como avenidas, emergencias o ferrocarril). ¿Quién tiene prioridad en una rotonda? (Respuesta: el vehículo que ya está circulando dentro de la rotonda).

(Respuesta: el vehículo que ya está circulando dentro de la rotonda). ¿Cuál es la distancia de seguridad recomendada entre vehículos en movimiento?(Respuesta: la regla de los dos segundos).

Desafíos comunes en la evaluación teórica de seguridad vial

El tercer eje de dificultad se centra en las distancias mínimas de frenado y seguridad entre vehículos en movimiento. Los exámenes suelen incluir cálculos sobre la distancia de seguimiento recomendada para evitar colisiones.

La respuesta correcta está vinculada a la regla de los dos segundos, un dato técnico que muchos aspirantes omiten o confunden con otras medidas de distancia durante su estudio. Asimismo, la interpretación de las señales transitorias y preventivas suele ser un escollo importante para los futuros conductores.

A menudo, los postulantes confunden la jerarquía de las señales, desconociendo que las indicaciones de un agente de tránsito prevalecen sobre cualquier dispositivo fijo o luminoso instalado, lo cual es un motivo frecuente de falla que impide la obtención de la licencia profesional.

Para superar con éxito la evaluación, los especialistas recomiendan realizar simulacros de examen enfocados directamente en la ley nacional de tránsito.

Entender el espíritu de la norma, más allá de la simple memorización, permite al conductor responder correctamente incluso ante situaciones planteadas de forma ambigua o compleja durante el proceso de evaluación, garantizando un conocimiento sólido de las reglas de convivencia urbana.

Es fundamental comprender que el examen no busca solo calificar al individuo, sino asegurar que el futuro conductor posea herramientas reales de conducción defensiva.

La familiarización con estos conceptos técnicos reduce drásticamente la siniestralidad vial y garantiza que los nuevos conductores estén preparados para resolver conflictos comunes en la vía pública nacional, protegiendo tanto su integridad física como la de terceros.

Identificar las preguntas más difíciles permite a los aspirantes reforzar sus conocimientos específicos en seguridad vial, reduciendo la tasa de reprobación y fomentando una cultura de tránsito mucho más segura.