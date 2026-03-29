Limpiar el piso con agua y limón: qué beneficios tiene y por qué lo recomiendan

Limpiar el piso suele ser una de las tareas más frecuentes en la casa. Pero, según expertos en limpieza y armonización del hogar, esta superficie está en contacto constante con suciedad, bacterias y residuos que pueden afectar la higiene general del ambiente si no se trata con los productos adecuados.

En este marco, especialistas en limpieza natural revelaron un truco casero para mejorar el ambiente del hogar: limpiar el piso con agua y limón.

Por qué el limón es el secreto para un hogar más limpio y equilibrado

La clave está en las propiedades desinfectantes y desodorizantes del limón. Su composición ácida ayuda a neutralizar olores, eliminar bacterias y remover suciedad que se acumula en el piso con el uso diario.

Además, el limón actúa como un purificador natural del ambiente y contribuye a mejorar la sensación de frescura en los espacios. Su capacidad para dejar un aroma limpio y cítrico es uno de los motivos por los que se recomienda incorporarlo en la limpieza diaria.

Así, el limón se convierte en una alternativa económica, natural y efectiva para quienes quieren limpiar sin usar productos químicos agresivos o fragancias artificiales.

Por otro lado, en disciplinas como el Feng Shui, el limón también es utilizado para renovar la energía de los espacios y favorecer una sensación de armonía. Esto se puede aplicar con agua y limón en ambientes donde se percibe el aire cargado.

Los beneficios de limpiar el piso con agua y limón

Reduce olores y suciedad : ayuda a eliminar residuos acumulados.

: ayuda a eliminar residuos acumulados. Disminuye bacterias : sus propiedades naturales contribuyen a desinfectar.

: sus propiedades naturales contribuyen a desinfectar. Mejora la sensación de frescura : deja un aroma cítrico agradable.

: deja un aroma cítrico agradable. Aporta bienestar al ambiente : genera una sensación de limpieza más profunda.

: genera una sensación de limpieza más profunda. Es seguro y económico: no requiere productos costosos ni contaminantes.

Paso a paso: como limpiar con agua y limón

Exprimí uno o dos limones frescos. En un balde, colocá agua tibia y el jugo de limón. Sumergí un trapo de piso limpio y retorcelo para quitar el exceso. Pasalo por toda la superficie del piso. Dejá secar de forma natural o ventilá el ambiente. Repetí el proceso una o dos veces por semana.

¿Cada cuánto conviene limpiar el piso con agua y limón para mantener el ambiente en equilibrio?

Aunque depende del uso de cada espacio, los especialistas recomiendan incorporar este tipo de limpieza al menos una o dos veces por semana.

En ambientes con mucho tránsito, mascotas o acumulación de suciedad, lo ideal es reforzar la limpieza cada pocos días. Este hábito no solo ayuda a mantener el piso en mejores condiciones, sino que también contribuye a un ambiente más fresco y agradable en el hogar