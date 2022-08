Llevaron insumos a Doña Nicolasa, la mujer que vive en soledad en la montaña

Un grupo de jóvenes generosos realizaron un extenuante viaje a pie para llegar a la casa de Nicolasa Antonia Gregoria Bazán, quien vive en soledad en el puesto El Potrero, en un valle escondido a 1470 msnm, en el departamento Capayán. En un gesto solidario, trasladaron en sus mochilas insumos para la mujer que tiene 70 años, diabetes y no puede ver. En su hogar no tiene luz, por lo cual el grupo además le proveyó de alimentos no perecederos. Doña Nicolasa vive en el puesto El Potrero, un valle escondido a 1470 msnm. en Capayán.

En un conmovedor gesto, el equipo de nueve personas conformado por Sabrina, Roxana, David, Santiago, Marta, Laura, Federico y Paula Paz junto a José Robledo como guía, quien es sobrino de Doña Nicolasa, partió el día de ayer desde Los Ángeles a 6 kilómetros y medio, realizando un trayecto de subidas y bajadas por el cerro hasta donde se encuentra el hogar de Doña Nicolasa. Ella fiel a su costumbre, recibió a los visitantes con los brazos abiertos, llena de calidez. En sus mochilas le llevaron arroz, lentejas, enlatados, tostadas, galletas, mermeladas y cosas sin azúcar para que pueda abastecerse. El grupo compartió un asado con ella, mientras disfrutaron de largas charlas. En su visita a Doña Nicolasa, un grupo de amigos le llevó insumos.

Además, al ser Doña Nicolasa muy devota de la Virgen del Valle, le llevaron una botella con la imagen de la Virgen con agua bendita de la Catedral.

En dialogo con La Unión , comentaron que ante el gesto ella se emocionó y dijo: "Si todos se harían un tiempo para rezar , ya que nadie reza no estarían las personas tan locas, no habría guerras y el virus no existiría" con su San Benito en las manos. El San Benito de Doña Nicolasa.

Una de las chicas que integraban el grupo también cosió uno de sus vestidos, puesto que las prendas se encuentran en estado de deterioro, y ella no puede ver.

El equipo se fue conmovido, despedido por la emocionada mujer, quien se quedó rezando para regresen sanos y a salvo por el estrecho camino. Realizaron una larga caminata por el camino hacia el Potrero de Los Ángeles.

Tras 12 kilómetros, y seis horas de caminata, regresaron a las 18:00 horas a sus hogares con el corazón lleno de amor y con la promesa de volver a visitarla nuevamente para llevarle más cosas. Entre esas cosas, Doña Nicola les pidió por favor, baldes y bolsas. Cargados con mochilas con insumos, recorrieron 6,5 km hasta la casa de Doña Nicolasa.

Una travesía complicada

Para llegar al hogar de Doña Nicolasa se debe transitar por un camino muy estrecho, donde cargar con mochilas juega en contra durante las subidas. Por ello, el grupo de amigos debió prepararse con anterioridad y entrenar su condición física para poder acercar los insumos en sus mochilas. Es por esta razón que seguirán entrenando para poder subir más recursos en la próxima visita que tienen estipulada. También señalaron su intención de llevar a Doña Nicolasa nuevos vestidos.

Fotos: cortesía Paula Paz.