Lluvia, granizo y anegamientos en sectores de la Capital

La tan esperada lluvia, es cierto que llegó pero, no fue talvez y hasta el momento lo que muchos esperaban o tanta como se había anunciado. De hecho, hay sectores de la misma Capital que no recibió esta bendición pero no seamos ansiosos, que el pronóstico marca que las precipitaciones se van a dar hasta la tarde.

Teniendo en cuenta esto, vale decir que hay otros puntos, tanto de la ciudad Capital como del interior provincial, que acusan no solo el cambio de clima sino la intensidad de los fenómenos.

En localidades de Pomán se informó la caída de granizo, mismo que en Valle Viejo. En el norte de la ciudad Capital, promediando la mañana, se registró la caída de granizo, lo que confirmado por lectores de La Unión, que enviaron el registro del fenómeno.

El clásico de toda lluvia siempre son lo anegamientos, que este caso se registró en Avda. Hipólito Yrigoyen.

La lluvia en el sector capitalino fue corta pero intensa, al punto que los cruces de las calles se vieron colmadas de agua, producto de estar tapadas las salidas de agua.

Fotos: Cinthia Sánchez - La Unión