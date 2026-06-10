Lluvias y neblina condicionan la circulación en rutas provinciales de Catamarca

Las condiciones meteorológicas registradas durante las últimas horas continúan generando efectos sobre la red vial provincial de Catamarca. De acuerdo con el informe actualizado a las 10:00 de este miércoles 10 de junio, diversas rutas permanecen habilitadas para la circulación, aunque en varios tramos las autoridades recomiendan transitar con extrema precaución debido a la presencia de lluvias, lloviznas, neblina y otros factores que reducen la visibilidad y pueden afectar la seguridad vial.

El relevamiento difundido sobre el estado de las rutas provinciales muestra una situación heterogénea en distintos puntos del territorio provincial. Mientras algunos corredores permanecen plenamente transitables, otros presentan condiciones que obligan a los conductores a adoptar medidas preventivas para evitar incidentes.

Sectores con circulación normal

Entre las rutas que se encuentran habilitadas sin restricciones especiales figura la Ruta Provincial N° 24, en el tramo que conecta Miraflores con Las Tejas, donde las condiciones de circulación fueron reportadas como transitables.

De igual manera, la Ruta Provincial N° 19, en el trayecto comprendido entre Huillapima y Chañaritos, también fue informada como transitable, permitiendo el desplazamiento vehicular sin advertencias adicionales.

Estos sectores representan los corredores que, hasta el momento de la actualización oficial, no registraban inconvenientes derivados de las precipitaciones ni de otros fenómenos meteorológicos que pudieran afectar la circulación.

Precaución en la Cuesta de Los Ángeles

Uno de los puntos donde se solicita especial atención es la Ruta Provincial N° 5, específicamente en la Cuesta de Los Ángeles.

Según el informe, el sector permanece habilitado, pero se recomienda transitar con precaución debido a la presencia de llovizna y bancos de neblina, condiciones que generan una significativa reducción de la visibilidad para quienes circulan por la zona.

La combinación de humedad sobre la calzada y visibilidad limitada obliga a los conductores a extremar las medidas de seguridad y adecuar la conducción a las condiciones imperantes.

Advertencias en la Ruta Provincial N° 48

Otro de los corredores bajo observación es la Ruta Provincial N° 48, que une Andalgalá con Aconquija, atravesando la conocida Cuesta de La Chilca.

En este tramo, las autoridades indicaron que la ruta se encuentra transitable con precaución. La recomendación principal consiste en circular con velocidad reducida y mantener una distancia de seguridad adecuada entre vehículos para minimizar riesgos.

Las condiciones climáticas registradas en la zona hacen necesario que los conductores mantengan una conducción preventiva durante todo el recorrido. La situación también requiere atención en otro sector de la misma ruta, la Cuesta El Clavillo, donde se recomienda igualmente transitar con precaución.

De acuerdo con el reporte oficial, en el tramo ubicado en el límite con la provincia de Tucumán se registra presencia de neblina y llovizna, factores que afectan la visibilidad y demandan mayor prudencia al volante.

Además, se informó que equipos de Vialidad Provincial se encuentran trabajando en la zona, desarrollando tareas vinculadas al mantenimiento y monitoreo de las condiciones de transitabilidad.

Recomendaciones para Santa María

La actualización también incluyó información sobre las Rutas Provinciales N° 118 y N° 119, ubicadas en el departamento Santa María.

En ambos casos, las rutas permanecen transitables, aunque bajo recomendación de circular con precaución. Las autoridades solicitaron a los usuarios extremar las medidas de seguridad durante los desplazamientos y respetar en todo momento la señalización vial vigente. La advertencia apunta a prevenir situaciones de riesgo derivadas de las condiciones climáticas que afectan distintos sectores de la provincia.

Recomendaciones generales para los conductores

Ante la persistencia de condiciones climáticas adversas en varias zonas de Catamarca, las autoridades recordaron una serie de medidas preventivas destinadas a garantizar una circulación segura.

Entre las principales recomendaciones se destacan:

• Conducir con precaución en todos los sectores afectados por lluvia o neblina.

• Mantener las luces bajas encendidas durante la circulación.

• Reducir la velocidad en los tramos con visibilidad disminuida.

• Mantener distancia de seguridad respecto de otros vehículos.

• Respetar la señalización vial vigente.

• Acatar las indicaciones del personal vial que trabaja en las rutas.

El informe actualizado refleja que la red vial provincial continúa operativa, aunque bajo un escenario meteorológico que exige máxima atención por parte de los conductores. La presencia de lloviznas y bancos de neblina en distintos corredores obliga a reforzar las medidas de prevención para garantizar desplazamientos seguros en toda la provincia.