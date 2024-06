Lorenza Mamani sigue internada por el ACV y "sin mejoras"

Las noticias sobre la salud de Lorenza Mamaní no son buenas o por lo menos no aportan un cambio respecto a su cuadro de gravedad, el ya cursa casi un mes desde que fue derivada de Fiambalá hasta esta Capital. El ACV isquémico que la tiene en estado inconsciente, no ha presentado cambios. Así lo confirmó a La Unión, Eliana Quinteros de la municipalidad de Fiambalá, remarcando que “no hay mejoras. Sigue igual”.

El segundo episodio de este tipo en la mujer de 92 años, se repite en un lapso de cuatro meses, y lamentablemente la mantiene en "estado grave" a "la última diaguita".

Doña Lorenza, sigue estando acompañada en este duro momento por su sobrino Eugenio, por la gravedad de su cuadro, permanece internada en Terapia Intensiva de un sanatorio céntrico desde hace casi poco más de tres semanas.

En el entorno, aunque hay preocupación, no se pierden las esperanzas de que el estado pueda comenzar a tener mejoras, tal y como pasó a principio de año. Por ahora "solo hay que esperar", pero el paso del tiempo es un factor que no puede dejar de mirarse con cierta preocupación en una persona de esta edad y de esta manera esta complicación en su salud, es lo más delicado hasta el momento.

Recordemos que se llegó a este punto tras sufrir una descompensación, que luego se confirmó se trató de un ACV isquémico, y por eso nuevamente Lorenza fue trasladada desde Fiambalá hasta la Capital, permaneciendo internada con todos los gastos pagos de parte de la comuna fiambalense.