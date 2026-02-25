Oferta turística: Catamarca presenta su calendario de eventos del primer semestre

Catamarca dará a conocer este jueves 26 de febrero a las 10 horas, en CATA —ubicado en la intersección de Sarmiento y República—, el calendario de eventos correspondiente al primer semestre del año, una herramienta estratégica que busca consolidar la planificación turística y fortalecer la articulación entre organizadores y prestadores de servicios.

La presentación oficial incluirá una agenda integrada por eventos deportivos, culturales, religiosos, congresos y espectáculos de convocatoria nacional e internacional que tendrán lugar en distintos puntos del territorio provincial durante la primera mitad del año. La iniciativa apunta no solo a difundir la programación, sino también a generar condiciones concretas para el desarrollo económico vinculado al turismo.

Previsibilidad y oportunidades de negocio

El Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte dará a conocer el cronograma de actividades con un objetivo central: lograr previsibilidad, organización y oportunidades concretas de articulación entre organizadores de eventos y prestadores de servicios vinculados al turismo.

La cartera provincial busca que esta planificación anticipada permita:

Facilitar la organización logística de cada evento.

Generar valor agregado en el sector turístico.

Impulsar el trabajo de agencias, gastronómicos y demás prestadores.

Coordinar oferta y demanda en función de las necesidades específicas de cada encuentro.

La estrategia oficial parte de la premisa de que contar con una agenda consolidada no solo ordena la actividad, sino que también amplía las posibilidades de desarrollo para distintos actores económicos que forman parte de la cadena turística.

Presentación institucional y rondas de encuentro

Del acto participarán autoridades clave del área:

La ministra de Cultura, Turismo y Deporte, Daiana Roldán.

La secretaria de Gestión Turística, Evangelina Quarín.

La secretaria de Gestión Cultural, Laura Maubecín.

El secretario de Deportes, Guillermo Perna.

Tras la presentación formal del calendario, se propiciarán rondas de encuentro y conversaciones entre los organizadores de eventos y los prestadores turísticos que asistan. La dinámica estará orientada a generar espacios de vinculación directa para que puedan acercarse oferta y demanda y articular oportunidades de negocio puntuales.

Estas instancias permitirán que agencias de viaje, gastronómicos y demás actores del sector puedan conocer en detalle las características de cada evento y adaptar sus propuestas a las necesidades específicas, favoreciendo una planificación más eficiente y estratégica.

Un primer semestre con agenda consolidada

El primer semestre de 2026 se presenta con una agenda consolidada y distribuida en distintos puntos de la provincia, lo que permitirá descentralizar el movimiento turístico y generar impacto en diversas localidades.

A esta programación se suman varios fines de semana largos, un factor que amplifica el potencial de convocatoria y que permitirá sostener un movimiento turístico continuo hasta junio próximo. La combinación de eventos de distinta índole con fechas estratégicas en el calendario nacional constituye un escenario propicio para dinamizar la actividad.

El enfoque oficial pone el acento en la generación de un movimiento turístico sostenido, evitando picos aislados y promoviendo una dinámica constante que beneficie a los prestadores de servicios a lo largo de todo el semestre.

Perspectivas para el segundo semestre

Aunque la presentación se centra en el primer semestre, ya se anticipa un panorama auspicioso para la segunda mitad del año. El segundo semestre comenzará en julio con la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho como gran atractivo turístico.

Además, se proyectan más eventos que incluyen:

Congresos académicos.

Encuentros de asociaciones de profesionales.

Eventos deportivos de carácter regional y nacional.

Esta proyección refuerza la idea de una planificación anual que articula cultura, deporte, turismo y actividad económica, con la intención de sostener el flujo de visitantes y consolidar a Catamarca como sede de eventos de diversa escala.

Articulación como eje estratégico

La presentación del calendario del primer semestre no se limita a una enumeración de fechas. Se trata de una herramienta concebida para fomentar la articulación entre organizadores y sector turístico, generando condiciones para que cada evento tenga un impacto ampliado en la economía provincial.

La previsibilidad, la coordinación institucional y la apertura de espacios de encuentro configuran el núcleo de esta iniciativa, que apuesta a consolidar una agenda diversa y territorialmente distribuida. Con esta estrategia, Catamarca busca potenciar su capacidad de convocatoria y transformar cada evento en una oportunidad concreta de desarrollo para el conjunto del sector turístico.