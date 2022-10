Los Autoconvocados del Eva Perón volvieron a apuntar al acuerdo de los pediatras

Ausentes en la marcha frente a Casa de Gobierno, los profesionales y trabajadores del HINEP se manifestaron en las puertas del centro de salud, acusando a los directivos por la presión que ejercieron para que no asistieran junto a Aprosca.

En la protesta estuvieron acompañados por los diputados opositores Tiago Puente, Hugo Ávila, Alfredo Marchioli, Luis Lobo Vergara y Natalia Herrera y allí en fuerte discurso, se recordó nuevamente el acuerdo que firmaron los pediatras y que fue el quiebre del reclamo del sector salud, cuando el conflicto comenzaba hace más de cuatro meses.

“Ellos han hecho un acuerdo miserable y cada vez que hay protesta, se esconden”, sentenció el Dr. Sergio Urioste de Autoconvocados al dirigirse a quienes se arriesgaron a manifestarse. Y en este punto, dijo “si nos quieren sancionar que nos sancionen. Lamentablemente el reflejo de eso lo van a ver en la calle, donde hay un gran disgusto”. Tras remarcar la necesidad de una mejora salarial que esté por encima del impacto inflacionario, fue contundente al hablar del incremento que dio la Provincia la semana pasada, preguntándose: ¿Cómo nos van a dar ese aumento asqueroso? ¿Acaso no valen las creaturas que cuidamos?. ¿No valen las personas que atendemos? Y ni hablemos del interior, donde el panorama es aún peor”.