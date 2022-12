Los casos de Covid aumentaron en Catamarca, pero Salud pone el foco en la influenza

El dato irrefutable es que nuevamente los casos de coronavirus están multiplicándose, tanto a nivel país como provincial. El nuevo brote se viene evidenciando desde hace más de una semana y aunque no se ha puesto un alerta desde Salud, si se habla de no descuidar las medidas de prevención y, por sobre todo, no dejar pasar la posibilidad de completar los esquemas de vacunación

El crecimiento de los contagios, en el caso de nuestra provincia, ha tenido un salto significativo. Hace dos semanas se había reportado desde el Portal del Gobierno solo un contagio. La semana pasada la cifra ascendió a 12 y este lunes se informaron 19. Esto es analizado por las autoridades de la cartera de Salud, quienes rechazan poner el alerta y marcan que los números que se comunican en el contador oficial no revierten un impacto significativo.

Así lo indicó la directora Provincial de Epidemiología, Claudia Espeche, quien a entender del Ministerio de Salud “este aún es un número bajo”. No obstante esto reconoció que estos datos pueden ocultar otros, dado que no se están realizando hisopados “salvo en casos de factores de riesgo o personas mayores”.

La funcionaria tras descartar un llamado de atención por esta suba de los casos, sí reconoció que existe lo mismo pero con la influenza. “Esto es muy superior, principalmente de influenza B, que es la estacional y la influenza A, tanto en H1N1 como en H3N2 y después de esto, en mucho menor medida recién viene el Covid”, detalló.

No obstante este análisis, Espeche planteó que semanalmente se está viendo el aumento del número absoluto de coronavirus, porque se pasó de tener cinco casos por semana a 12 y luego a 19. “Esta suba de a peldaños nos alerta”, dijo.

Refuerzo

Lo que llama efectivamente la atención es la baja afluencia a la vacunación con la dosis refuerzo. De hecho solo el 18% de la población objetivo la recibió. El número es bajo y se suma a lo sucedido con la campaña de vacunación para el sarampión en los niños, que aunque no guarda relación con el Covid, si marca el poco interés de la comunidad por acceder a dosis que van a mejorar su calidad de vida.

Las mismas autoridades sanitarios marcan esta preocupación y aquí sí ponen el alerta por cuanto ya se sabe de la existencia de nuevas variantes del coronavirus y el no tener las inmunizaciones al día, hace proclive a la persona, no solo al contagio, sino a padecer una enfermedad aún más severa.