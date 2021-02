Los colegios privados se preparan para la vuelta a clases y la semana que viene se reúnen con Educación

A casi un mes del reinicio de las clases, según lo anunciado por el Ejecutivo provincial, los establecimientos privados trabajan sus espacios pedagógicos para la vuelta de los alumnos. Así lo aseguró el apoderado legal del Colegio del Carmen, Raúl Goitea quien señaló que el sector está de acuerdo con el regreso y la presencialidad pero siempre respetando la situación epidemiológica y los dictados que derivan de esta situación.

“Los modelos que se están analizando y viendo en general es la bimodalidad. Y esto es como se planteaba el año pasado en agosto con las aulas burbujas, los grupos reducidos y por turnos y con todos los protocolos preventivos, es con lo que nosotros nos estamos preparando a la espera de lo que termine de dictaminar el Ministerio de Educación”, señaló en diálogo con Radio Valle Viejo.

Goitea aclaró en cuanto a la implementación de los protocolos, que no todos los establecimientos tienen las mismas condiciones para poder aplicarlos y apuntó “hay que analizar el contexto y número de alumnos de cada uno de los colegios porque no es lo mismo el espacio físico de establecimientos que tienen una sola división o colegios como el nuestro que tienen cuatro o colegios que tienen mucho espacio libre y otros que tal vez no los tengan. Eso se tendrá que analizar en cada situación particular, en el marco que nos den”.

Para definir estas y otras pautas, Educación citó a una reunión a todos los colegios privados para la semana que viene. Sobre esto Goitea detalló “tenemos esa reunión el miércoles porque precisamente queríamos esperar a ver lo que decía el Ministerio de Educación y más allá de un posicionamiento que nosotros podamos tener, creemos que es importante tener a los chicos en la escuela en burbuja, en número reducido y sobre todo aquellos que no han tenido conectividad o tienen alguna dificultad pedagógica pero siempre estamos sujetos a lo que el Ministerio de Educación decida y considere prudente”.