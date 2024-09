Los docentes chacareros no cobraron y apuntan a SIDCa por la falta de respuestas

A finales de agosto el Concejo Deliberante de Valle aprobó en una polémica sesión el a su vez, muy cuestionado traspaso del Sistema Educativo Municipal. A quince días de ese hecho calificado de histórico por los docentes, las cosas no han cambiado sustancialmente. De hecho, los trabajadores aún no han percibido sus haberes, los que según declaró el gremio que los acompaña, debían ser cancelados en el transcurso de esta semana y de eso ya se iba a hacer cargo la Provincia.

En otra circunstancia, ante la demora se habría dictado una medida de fuerza, pero hay silencio de parte de SIDCa y solo se indica que se abonará por planilla complementaria, y que se está trabajando para ello, aunque no hay una fecha cierta. La expectativa está puesta en lo que pueda suceder este viernes, no solo en cuanto al cobro sino cómo y cuánto van a cobrar. Esto porque por el entrecruzamiento de datos por la comuna chacarera y la real ubicación del docente en su cargo y las incompatibilidades y hasta las docencias por cargos de mayor jerarquía.

En el medio, se sospecha que habrá trabajadores, por estas mismas inconsistencias, podrían quedar en la calle, lo que es reclamado y alertado fuertemente desde el Concejo Deliberante, más precisamente desde la oposición, la que en su momento había advertido sobre esta situación.

El titular del gremio, Sergio Guillamondegui, en diálogo con Radio Valle Viejo, ante esto se mostró confiado y tras reconocer la existencia de irregularidades en el listado del personal y a forma en la que estos fueron o no declarados, sostuvo que, por esto mismo, de ahora en más el diálogo es entre SIDCa y la Provincia. De esta manera dio a entender que se solicitará por estos educadores que puedan a quedar por fuera.

Contra SIDCa

En la sesión de este jueves del CD de Valle Viejo, el tema del traspaso volvió a ser tema de discusión. Quien no se olvidó de los docentes y su realidad, fue el concejal Gerónimo Cabrera, quien señaló fuertemente al gremio de los educadores municipales, indicando que "sabían lo que estaba pasando y no les transmitieron a los docentes la realidad del traspaso. Han preferido montar un espectáculo con bombos y manifestaciones, pero no han resuelto los problemas de fondo".

En cuanto a la demora en la cancelación de los haberes, remarcó como “inadmisible” esta situación. Y añadió: "se les prometió que todo estaría en orden con el traspaso, pero hoy están con incertidumbre sobre quién les va a pagar. Nadie tiene respuestas claras".

Y como si esto no fuera suficiente, luego en el marco de la sesión sentenció: “Quisiera preguntarles a los gremios qué hicieron para proteger a los docentes. Los hemos visto manifestarse, insultar y armar disturbios en el Concejo, pero no han dado una respuesta a la realidad del traspaso. No informaron a los docentes la verdad de cómo sería este proceso, y ahora nos encontramos con una serie de irregularidades”.