Los gremios docentes rechazaron el 30% de aumento que propuso el Ejecutivo

En el marco del segundo encuentro entre el Ministerio de Educación y la Intersindical docente, en la jornada de ayer se preveía que el tema central iba a ser el salarial. Con posturas definidas de ambas partes, el resultado quedó abierto por cuanto la propuesta del Ejecutivo provincial no fue satisfactoria para los gremios.

Según lo informado a Diario La Unión por el secretario general de ATECa, Mario Sánchez, la propuesta fue del 30% pero está no sería en un solo pago. “Nos ofrecieron el 30% de los cuales, el 10% se pagaría en Abril, otro 10% en Julio y el restante en Octubre. Esto lo rechazamos porque de hecho es insuficiente de acuerdo al índice inflacionario”.

Previamente los gremios, aunque sin una postura única como Intersindical, habían anunciado que el monto que ellos iban a solicitar rondaba entre el 40% y 45%. Así lo aseguraron desde SUTECA, ATECa y UDA, quienes a su vez de esta manera responden al pedido de las bases.

El tema se seguirá debatiendo, es la intención gremial, puntualmente para lograr que la oferta de la Provincia no sólo se aumente sino que además, se mejoren los plazos de pago. “Queremos que mejoren la oferta”, acotó Sánchez, quien además señaló que internamente están definiendo el monto que solicitarán de aumento.

Otra reunión

Habrá un tercer encuentro para seguir analizando lo salarial y lo educativo. Será el miércoles que viene, donde lo pendiente de las asambleas docentes será parte de la agenda. A esto se deberá agregar lo pedagógico y lo edilicio y todo esto va de la mano de la evolución sanitaria de la provincia.